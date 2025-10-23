Özbelsan Sivasspor, Hatayspor Maçına Hazır

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında yarın sahasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı beyazlı ekip, duran top organizasyonlarıyla idmanı tamamladı.

Sivasspor ile Atakaş Hatayspor, saat 20.00'de BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.