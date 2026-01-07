Sivasspor'dan PFDK'ye sevk edilen Mehmet Altıparmak ile ilgili açıklama Açıklaması

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak'ın Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilmesine ilişkin açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, TFF'nin bahis soruşturması kapsamında 108 teknik sorumlu ve 104 futbol menajerini "tedbirli" olarak PFDK'ya sevk ettiği, bu kapsamda Sivasspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak hakkında kamuoyuna yansıyan sevk sürecine ilişkin olarak açıklama yapılması gereği doğduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu sevk işlemi, nihai bir karar veya kesinleşmiş bir hüküm niteliği taşımamakta olup, ilgili talimatlar çerçevesinde yürütülen idari bir süreçtir. Konuya ilişkin hukuki ve idari süreç kulübümüz tarafından titizlikle takip edilmekte, Türkiye Futbol Federasyonu ve ilgili kurullar tarafından yapılacak değerlendirmeler sonucunda alınacak kararlar beklenecektir. Sürecin tamamlanmasının ardından, gelişmeler doğrultusunda kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir."