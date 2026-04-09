Haberler

Futbol: Trendyol 1. Lig

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Özbelsan Sivasspor, Boluspor'u 2-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta Avramovski ve Okoronkwo'nun golleri Sivasspor'a üç puanı getirdi.

Stat: Atatürk

Hakemler: Burak Demirkıran, Harun Reşit Güngör, Batuhan Bıyıklı

Boluspor : Türker Dırdıroğlu, Ömürcan Artan, Işık Kaan Arslan, Kouagba, Lima, Barış Alıcı, Balburdia, Harun Alpsoy, Devran Şenyurt (Dk. 46 Mustafa Alptekin Çaylı), Doğan Can Davas (Dk. 84 Baluta), Arda Usluoğlu

Özbelsan Sivasspor : Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Uğur Çiftçi, Okan Erdoğan, Appindangoye, Murat Paluli, Yusuf Cihan Çelik, Kamil Fidan (Dk. 75 Mert Çelik), Avramovski (Dk. 88 Özkan Yiğiter), Ethemi (Dk. 66 Feyzi Yıldırım), Malle (Dk. 76 Emre Gökay), Okoronkwo

Goller: Dk. 3 Avramovski, Dk. 28 Okoronkwo ( Sivasspor ), Dk. 31 Doğan Can Davas ( Boluspor )

Kırmızı kart: Dk. 90+3 Balburdia ( Boluspor )

Sarı kart: Dk. 27 Yusuf Cihat Çelik, Dk. 90 Göktuğ Bakırbaş ( Sivasspor )

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

