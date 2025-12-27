Haberler

Trendyol 1. Lig: Özbelsan Sivasspor: 2 Bandırmaspor: 0

Trendyol 1. Lig: Özbelsan Sivasspor: 2 Bandırmaspor: 0
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Sivasspor, evinde Bandırmaspor'u 2-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Golleri Bekir Böke ve Ethemi kaydetti.

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Özbelsan Sivasspor, evinde karşılaştığı Bandırmaspor'u 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

3. dakikada sağ kanatta topla buluşan Kamil Fidan, pasını Murat Paluli'ye aktardı. Murat Paluli, topu düzelterek sert vuruşunda kaleciyi geçemedi.

71. dakikada ceza sahası içine ilerleyen Murat Paluli, topu kale alanındaki Bekir Böke'ye aktardı. Hızlı giden topa kayarak vuruş yapan Bekir Böke, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

78. dakikada Cihat Çelik'in pasında savunma arkasına sarkan Ethemi'nin ceza sahası içinde rakibini çalımlayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti 2-0

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Selahattin Altay, Kerem Kalkan

Sivasspor: Göktuğ Bakırbaş, Murat Paluli, Okan Erdoğan, Özkan Yiğiter (Avramovski dk. 65), Emirhan Başyiğit, Uğur Çiftçi, Kamil Fidan, Charisis, Cihat Çelik, Ethemi (Kimpioka dk. 90), Badji (Bekir Böke dk. 65)

Yedekler: Yiğit Baynazoğlu, Mehmet Albayrak, Malle, Feyzi Yıldırım, Mehmet Talha Şeker, Çağlayan Menderes, Savaş Ala

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Bandırmaspor: Arda Özçimen, Tolga Kalender, Atınç Nukan, Enes Aydın (Muhammed Gümüşkaya dk. 76), Rahmetullah Berişbek, Hikmet Çiftçi, Bacuna (Enes Çinemre dk. 86), Mücahit Albayrak, Topalli (Emirhan Acar dk. 63), Tanque (Samake dk. 76), Kehinde (N'dongala dk.63)

Yedekler: Akın Alkan, Yiğit Zorluer, Cem Türkmen, Yusuf Can Esendemir

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Goller: Bekir Böke (dk. 71), Ethemi (dk. 78) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Kehinde (Bandırmaspor), Emirhan Başyiğit, Kamil Fidan (Sivasspor) - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in test sonucu belli oldu

Güllü'nün kızının test sonucu belli oldu
Hatay'da 455 bininci konut teslim töreni! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümüzü tutmanın onurunu yaşıyoruz

Bölgenin sabırsızlıkla beklediği an! Bizzat Erdoğan teslim etti
MHP lideri Bahçeli: Günümüzün Süleyman'ı Erdoğan

Erdoğan için yaptığı benzetme alandakileri coşturdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kara kış resmen bastırdı! Şehir merkezleri beyaza büründü, onlarca köye ulaşım yok

Kent merkezleri beyaza büründü, onlarca köye ulaşım durdu
-5 derecede kritik 3 puan! Sivasspor galibiyeti hatırladı

-5 derecede inanılmaz mücadele! Goller son anlarda geldi
İki oğlunu kaybeden babanın yas ritüeli cenazeye damga vurdu

İki oğlunu kaybeden babanın yas ritüeli cenazeye damga vurdu
81 ilde aynı anda düğmeye basıldı! İki reyon özellikle mercek altında

81 ilde aynı anda düğmeye basıldı! İki reyon özellikle mercek altında
Kara kış resmen bastırdı! Şehir merkezleri beyaza büründü, onlarca köye ulaşım yok

Kent merkezleri beyaza büründü, onlarca köye ulaşım durdu
Sokakta kanlı düello! İkisi de hayatını kaybetti

Sokakta kanlı düello! İkisi de hayatını kaybetti
Taksicilere yakalanan Martı Tag sürücüsü bedelini ağır ödedi

Taksicilere yakalanan Martı Tag sürücüsü bedelini ağır ödedi