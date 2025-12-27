Trendyol 1. Lig: Özbelsan Sivasspor: 2 Bandırmaspor: 0
Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Sivasspor, evinde Bandırmaspor'u 2-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Golleri Bekir Böke ve Ethemi kaydetti.
Maçtan dakikalar
3. dakikada sağ kanatta topla buluşan Kamil Fidan, pasını Murat Paluli'ye aktardı. Murat Paluli, topu düzelterek sert vuruşunda kaleciyi geçemedi.
71. dakikada ceza sahası içine ilerleyen Murat Paluli, topu kale alanındaki Bekir Böke'ye aktardı. Hızlı giden topa kayarak vuruş yapan Bekir Böke, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
78. dakikada Cihat Çelik'in pasında savunma arkasına sarkan Ethemi'nin ceza sahası içinde rakibini çalımlayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti 2-0
Hakemler: Erdem Mertoğlu, Selahattin Altay, Kerem Kalkan
Sivasspor: Göktuğ Bakırbaş, Murat Paluli, Okan Erdoğan, Özkan Yiğiter (Avramovski dk. 65), Emirhan Başyiğit, Uğur Çiftçi, Kamil Fidan, Charisis, Cihat Çelik, Ethemi (Kimpioka dk. 90), Badji (Bekir Böke dk. 65)
Yedekler: Yiğit Baynazoğlu, Mehmet Albayrak, Malle, Feyzi Yıldırım, Mehmet Talha Şeker, Çağlayan Menderes, Savaş Ala
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Bandırmaspor: Arda Özçimen, Tolga Kalender, Atınç Nukan, Enes Aydın (Muhammed Gümüşkaya dk. 76), Rahmetullah Berişbek, Hikmet Çiftçi, Bacuna (Enes Çinemre dk. 86), Mücahit Albayrak, Topalli (Emirhan Acar dk. 63), Tanque (Samake dk. 76), Kehinde (N'dongala dk.63)
Yedekler: Akın Alkan, Yiğit Zorluer, Cem Türkmen, Yusuf Can Esendemir
Teknik Direktör: Mustafa Gürsel
Goller: Bekir Böke (dk. 71), Ethemi (dk. 78) (Sivasspor)
Sarı kartlar: Kehinde (Bandırmaspor), Emirhan Başyiğit, Kamil Fidan (Sivasspor) - SİVAS