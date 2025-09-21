Özbelsan Sivasspor, Adana Demirspor Maçına Hazırlanıyor

Haberler

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı maç için hazırlıklara başladı. Futbolcular, antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından top kontrol çalışmaları yaptı ve idman çift kale maçla sona erdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ısınma hareketleriyle antrenmana başlayan futbolcular ardından top kontrol çalışması yaptı.

İdman, yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.

Ligde dün oynanan İmaj Altyapı Vanspor maçında forma giyen futbolcular ise yenilenme çalışması yaptı.

Yarın izin yapacak kırmızı-beyazlı ekip, 23 Eylül Salı günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Özbelsan Sivasspor ile Adana Demirspor, 25 Eylül Perşembe günü saat 17.00'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

