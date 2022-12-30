'Ozan Tufan sizi aradı mı?' diye sorulan Şenol Güneş espriyi patlatıp, salonu kahkahaya boğdu

Beşiktaş'ın Adana Demirspor'u 1-0 yendiği mücadelenin ardından teknik direktör Şenol Güneş, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. "Ozan Tufan sizi aradı mı?" diye sorulan Güneş, "Beni aramadı ama Şenol diye birini aramış olabilir." ifadelerini kullanarak espri yaptı.

Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, sahasında Adana Demrispor'u 1-0'lık skorla geçti. Karşılaşmanın ardından teknik direktör Şenol Güneş, Ozan Tufan iddialarına cevap verdi.

"ŞU AN ÖYLE BİR ŞEY YOK"

"Ozan Tufan sizi aradı mı?" diye sorulan Şenol Güneş verdiği yanıtta, "Beni aramadı ama Şenol diye birini aramış olabilir. Ben de okudum. Ozan'ı beğeniyorum iyi bir oyuncu. Samet'i sordular onu da beğeniyorum. Söylüyorum bu sefer kulüpler rahatsız oluyor. Bunlar saygıdeğer oyuncular. Şu an öyle bir şey yok." ifadelerini kullandı.

"DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ"

Sahadaki oyunu da değerlendiren Güneş, "Bazen geriden uzun toplar atıp dönen topları almak istedik. Her maçı alamadıktan sonra oyun kuramazsanız. Rakibimiz de aynı şeyleri yaptı. Ortada pasta hatalarımız var. Bunu hala düzeltemedik. Bu şekilde kendi kendimize yoruluyoruz. Orta gelecek, vuruş iyi olacak. Masuaku daha iyi attığı için kornerlere attırıyoruz. Daha çok çalışacağız. Teknikleri kötü değil bazen bulundukları durum hataya sebep oluyor. Bazen antrenmanda yaptıklarını maçta yapamıyorlar." dedi.