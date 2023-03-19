Ozan Tufan paramparça! Milli takımdan gelen haberle dünyası başına yıkıldı

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de kiralık olarak forma giyen Ozan Tufan, eski günlerini mumla arıyor. Deneyimli orta saha son olarak milli takıma çağrılmayarak büyük bir şok yaşadı.

ERMENİSTAN VE HIRVATİSTAN MAÇLARININ KADROSUNDA YOK

Son olarak Stefan Kuntz tarafından A Milli Takım'ın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde oynayacağı Ermenistan ve Hırvatistan maçlarının aday kadrosuna çağrılmayan Ozan Tufan, büyük üzüntü yaşadı.

ŞENOL GÜNEŞ İLE YENİDEN BULUŞABİLİR

Eski günlerine dönmek isteyen Ozan Tufan'ın gelecek sezon Beşiktaş'a transfer olabileceği konuşuluyor. Bursaspor'da birlikte çalıştığı Şenol Güneş ile yeniden buluşmak isteyen Tufan'ın yeni sezonda siyah-beyazlı formayı giymesi bekleniyor.

BU SEZON 5 GOL ATTI

Ozan Tufan bu sezon Hull City formasıyla 36 maçta forma giydi. 27 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 5 gol atarken, asist katkısı sağlayamadı.