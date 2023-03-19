Ozan Tufan paramparça! Milli takımdan gelen haberle dünyası başına yıkıldı
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Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaratan ve Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'e kiralanan Ozan Tufan, milli takımdan gelen haberle yıkıldı. Aday kadroya çağrılmayan 27 yaşındaki futbolcu, büyük üzüntü yaşadı.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de kiralık olarak forma giyen Ozan Tufan, eski günlerini mumla arıyor. Deneyimli orta saha son olarak milli takıma çağrılmayarak büyük bir şok yaşadı.
Son olarak Stefan Kuntz tarafından A Milli Takım'ın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde oynayacağı Ermenistan ve Hırvatistan maçlarının aday kadrosuna çağrılmayan Ozan Tufan, büyük üzüntü yaşadı.
Eski günlerine dönmek isteyen Ozan Tufan'ın gelecek sezon Beşiktaş'a transfer olabileceği konuşuluyor. Bursaspor'da birlikte çalıştığı Şenol Güneş ile yeniden buluşmak isteyen Tufan'ın yeni sezonda siyah-beyazlı formayı giymesi bekleniyor.
Ozan Tufan bu sezon Hull City formasıyla 36 maçta forma giydi. 27 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 5 gol atarken, asist katkısı sağlayamadı.