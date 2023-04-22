Ozan, 'Tufan' kopardı! Acun Ilıcalı'nın takımı kendine geldi
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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship ekibi Hull City, Ozan Tufan'ın golüyle Watford'u 1-0 mağlup ederek 2 hafta aradan sonra maç kazandı. Kariyer sezonunu yaşayan Ozan, ligdeki gol sayısını 8'e yükseltti.
İngiltere Championship'in 44. haftasında Hull City, Watford ile karşı karşıya geldi. Hull City, Ozan Tufan'ın 25. dakikada penaltıdan attığı golle karşılşmayı 1-0'lık skorla kazandı.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi Hull City, puanını 56'ya yükseltti. Üst üste iki kez kaybeden Watford ise 59 puanda kaldı.
Hull City gelecek hafta Swansea City'yi ağırlayacak. Hull City'ye kaybeden Watford ise önümüzdeki hafta Sunderland'a konuk olacak.
Ligdeki gol sayısını 8'e çıkaran Ozan Tufan, kariyerinde en çok gol attığı sezonu yaşıyor.