Türkiye'de kara bulut gibi dolaşan Ozan Tufan, Hull City'de ödül aldı

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin yıldızı Ozan Tufan 2022-23 sezonunda olduğu gibi 2023-24 sezonuna da iyi bir giriş yaptı. Milli orta saha, Hull City'de ağustos ayının futbolcusu ödülüne layık görüldü.

AYIN FUTBOLCUSU SEÇİLDİ

İngiltere Championship'te çıktığı 4 maçta 4 gol atan Ozan Tufan, sahada gösterdiği iyi performansının karşılığını bireysel ödülle aldı. Tecrübeli orta saha oyuncusu, Hull City'de ağustos ayının futbolcusu ödülüne layık görüldü.

SEZONA FIRTINA GİBİ BAŞLAMIŞTI

Ağustos ayında ligde yer aldığı 4 maçta 4 gol atma başarısı gösteren 28 yaşındaki milli ortasaha, performansıyla Championship'e damga vuruyor.