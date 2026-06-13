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2026 FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye-Avustralya maçına doğru

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A Milli Futbol Takımı oyuncusu Ozan Kabak, teknik direktör Vincenzo Montella'nın Avustralya maçı için detaylı analiz yaptığını ve rakibi ezberlettiklerini söyledi. Kabak, takım halinde defans yapmanın önemine vurgu yaparak Dünya Kupası'nda gol yemeden ilerlemek istediklerini belirtti.

A Milli Futbol Takımının savunma oyuncularından Ozan Kabak, teknik direktör Vincenzo Montella'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçında yarın oynayacakları Avustralya'yı kendilerine ezberlettiğini söyledi.

Ay-yıldızlı ekibin, Killarney Park'taki antrenmanı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kabak, çok heyecanlı olduklarını belirtti.

Maça çok iyi şekilde hazırlandıklarını vurgulayan Kabak, "Bugün son antrenmanımızı yapıyoruz. Bizi burada kimse yalnız bırakmadı, çok güzel bir destek var, çok güzel karşıladılar. Herkese teşekkür ediyorum. Bugün güzel bir antrenman yapıp, yarın maç için hazır olacağız." ifadelerini kullandı.

Avustralya maçına her anlamda iyi hazırlandıklarının altını çizen Kabak, şunları kaydetti:

"Avustralya'yı analiz etmek için zamanımız oldu, ezberledik diyebiliriz. Fiziksel olarak güçlü bir rakip, başka bir kıtadalar önceden izleme şansımız olmadı ama hocamız çok iyi bir analiz çıkardı. Bize Avustralya'yı ezberletti. Şu an sadece Avustralya'yı izledik, analiz ettik, diğer takımlar için sayfayı açmadık. O yüzden şu an Avustralya'ya karşı bilgi sahibiyiz."

Kabak, "Alman Ligi'nde Hoffenheim ile bu sezon çok gol attın. Dünya Kupası'nda da senden gol görecek miyiz?" sorusuna, "Kim gol atmak istemez, ben de tabii ki isterim. Öncelikli hedefimiz tabii ki defans olarak gol yememek, ondan sonra inşallah nasip olur." yanıtını verdi.

Teknik direktör Montella'nın her oyuncuyla özel olarak ilgilendiğini aktaran Kabak, "Hocamız oynayanlara pozisyon icabı farklı taktikler de veriyor. Benden ne istediğini söylemek doğru olmaz ama hoca herkesle güzel bir şekilde ilgileniyor." dedi.

Ozan Kabak, şöyle konuştu:

"Turnuvalarda, modern futbolda defans yapmak zorunlu bir şey. Takım halinde defans yapmalıyız. Gol yememek çok önemli, özellikle turnuva özelinde gol yemeden kazanmak, hatta berabere kalabilmek. Bence gol yemeden maçları tamamlamak çok önemli bir etkiye sahip olacak. 2019'dan beri milli takımdayım, 7 seneyi geçti. Milli takımda forma giymek başlı başına gurur, birçok maç oynadım ilk kez dünya kupası oynuyorum. Milli takım bana çok şey kattı, ben de inşallah milli takıma bir şeyler katarım."

Kaynak: AA / Hilmi Sever
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