Ozan Kabak, Lamine Yamal'ın takım arkadaşı olabilir

La Liga'da lider durumda bulunan Barcelona, yaz transfer dönemi çalışmaları kapsamında sürpriz bir isme yöneliyor.

BARCELONA'DAN OZAN KABAK SÜRPRİZİ

Fichajes'in haberine göre; Barcelona, Bundesliga ekibi Hoffenheim'ın formasını giyen milli savunma oyuncusu Ozan Kabak'ı gündemine aldı. İspanyol ekibinin, n Alman ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 25 yaşındaki oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmayı hedeflediği aktarıldı.

BAŞKA İLGİLER DE VAR

Haberde ayrıca, milli oyuncu Ozan Kabak'a Barcelona'nın dışından Avrupa'dan birçok kulübün de ilgi gösterdiği dile getirildi.

SEZON PERFORMANSI

Uzun süreli diz sakatlığının ardından yeniden sahalara dönen Ozan Kabak, bu sezon 15 maçta sahaya çıktı ve 4 gol kaydetti.