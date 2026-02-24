Haberler

Ozan Kabak, Lamine Yamal'ın takım arkadaşı olabilir

La Liga ekibi Barcelona, Hoffenheim forması giyen 25 yaşındaki milli stoper Ozan Kabak'ı gündemine aldı. İspanyol devi, milli oyuncuyu sezon sonunda bonservissiz kadrosuna katmak istiyor.

  • Barcelona, Hoffenheim'da oynayan Ozan Kabak'ı transfer gündemine aldı.
  • Ozan Kabak'ın Hoffenheim ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
  • Ozan Kabak bu sezon 15 maçta oynadı ve 4 gol attı.

La Liga'da lider durumda bulunan Barcelona, yaz transfer dönemi çalışmaları kapsamında sürpriz bir isme yöneliyor.

BARCELONA'DAN OZAN KABAK SÜRPRİZİ

Fichajes'in haberine göre; Barcelona, Bundesliga ekibi Hoffenheim'ın formasını giyen milli savunma oyuncusu Ozan Kabak'ı gündemine aldı. İspanyol ekibinin, n Alman ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 25 yaşındaki oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmayı hedeflediği aktarıldı.

BAŞKA İLGİLER DE VAR

Haberde ayrıca, milli oyuncu Ozan Kabak'a Barcelona'nın dışından Avrupa'dan birçok kulübün de ilgi gösterdiği dile getirildi.

SEZON PERFORMANSI

Uzun süreli diz sakatlığının ardından yeniden sahalara dönen Ozan Kabak, bu sezon 15 maçta sahaya çıktı ve 4 gol kaydetti.

Cemre Yıldız
