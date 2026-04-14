Hoffenheim, milli futbolcu Ozan Kabak'ın sözleşmesini uzattı

Almanya Birinci Lig ekiplerinden Hoffenheim, milli futbolcu Ozan Kabak ile sözleşmesini uzun süreli olarak uzattığını açıkladı. Ozan, kulüpte kendini rahat hissettiğini ve birlikte büyümek istediğini belirtti.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Hoffenheim, milli futbolcu Ozan Kabak'ın sözleşmesinin uzun süreli olarak uzatıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, bu yaz sözleşmesi sona erecek 26 yaşındaki savunma oyuncusuyla uzun süreli anlaşma sağlandığı kaydedildi.

Ozan Kabak, sözleşme uzattığı için mutlu olduğunu belirterek, "Hoffenheim'da kendimi çok rahat hissediyorum ve birlikte büyümeye devam etmek için sportif bir perspektif görüyorum. Kulüp bana büyük bir güven aşıladı, uzun sakatlık sürecimde beni destekledi ve bana her zaman inandı. Bu gelişimin bir parçası olmaya devam etmekten mutluluk duyuyorum ve kulüple birlikte iddialı hedeflerimize ulaşmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

2022 yazında Schalke 04'ten transfer olan Ozan, Hoffenheim formasıyla 84 maça çıktı ve 12 gol attı.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz
İsrail, müzakere günü Lübnan'ı vurdu! Gelen görüntüler korkunç

İsrail, müzakere günü saldırdı! Gelen görüntüler korkunç
Zerrin Özer’den üzen açıklama: Tek başıma yürüyemiyorum

Zerrin Özer’in son hali üzdü
Ablası adliyenin önünde haykırdı: Gülistan'ın katili valinin oğludur

Ablası adliyenin önünde haykırarak isim verdi: Gülistan'ın katili...
Türkiye'nin en zengini değişti! Murat Ülker zirveyi kaptırdı

Türkiye'nin en zengini değişti! Murat Ülker zirveyi kaptırdı
Reytinglerde Uzak Şehir'e büyük şok

Reytinglerde Uzak Şehir'e büyük şok
Zerrin Özer’den üzen açıklama: Tek başıma yürüyemiyorum

Zerrin Özer’in son hali üzdü
Okulu kana bulayan saldırgan yapacaklarını günler önce yazmış

Birileri bu yorumu ciddiye alsa okul saldırısı önlenebilirdi

Ozan Kabak imzayı attı! 2030 yılına kadar Bundesliga'da

Milli yıldızımız beklenen imzayı attı! 2030'a kadar Bundesliga'da