Ozan Kabak, 14 ay aradan sonra sahalara golle geri döndü

Bundesliga 14. haftasında, milli oyuncu Ozan Kabak'ın gol attığı maçta Hoffenheim, evinde Hamburg'u 4-1 yendi.

OZAN KABAK 14 AY SONRA GOLLE GERİ DÖNDÜ

PreZero Arena'da oynanan karşılaşmanın 8. dakikasında Grischa Prömel ve 31. dakikasında Ozan Kabak'ın attığı gollerle ev sahibi ekip ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Tam 14 ay aranın ardından sahalara geri dönen milli oyuncu, ilk maçında gol atmayı başardı.

HOFFENHEIM İKİNCİ YARIYA DA HIZLI BAŞLADI

İkinci yarıya da hızlı başlayan Hoffenheim, 65. dakikada Tim Lemperle ve 72. dakikada Fisnik Asllani'nin attığı gollerle farkı dörde çıkardı. Hamburg, 82. dakikada Rayan Philippe ile bir gol bulsa da Hoffenheim maçtan 4-1 galip ayrılan taraf oldu.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte ev sahibi ekip Hoffenheim, puanını 26'ya yükseltirken, konuk ekip Hamburg da 15 puanda kaldı.