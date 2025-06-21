Oyundan alınan Orkun Kökçü sinir krizi geçirdi

Benfica, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Auckland ile karşı karşıya geldi. Portekiz ekibi, Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün ilk 11'de oynadığı maçta Avustralya ekibini 6-0 mağlup etmeyi başardı.

OYUNDAN ALININCA DELİRDİ

Bu arada Orkun Kökçü, karşılaşmanın 61. dakikasında oyundan alındı. Millî futbolcunun yerine Renato Sanches oyuna girdi. 1 dakika sonra ise Kerem Aktürkoğlu, yerini Schjelderup'a bıraktı. 24 yaşındaki Orkun Kökçü, oyundan alınırken hocası Bruno Lage'ye büyük tepki gösterdi. Orkun'un bu tepkisi geceye damga vurdu.

BRUNO LAGE KARŞILIK VERDİ

Millî futbolcunun bu tepkisine teknik direktör Bruno Lage karşılık verince gerginlik daha da arttı. Portekizli hocanın, Orkun'a parmak salladığı görüldü.

AÇIKLAMA GELDİ

Bruno Lage maçın ardından ise konuyla ilgili şunları söyledi: "Gördüğüm şey, her zaman profesyonel olmuş bir sporcunun davranışı. Bu tek seferlik bir olay.

"TAKIMA YARDIM ETME ARZUSU VAR"

Hem sahada hem de saha dışında her zaman çok iyi davranış sergiledi. Takıma yardım etme arzusu var. Ben, kim olursa olsun, almam gereken kararları veriyorum. Bunu birden fazla kez kanıtladım. Oyuncunun mevcut durumuna bakıyorum ve kararlarımı sakin bir şekilde veriyorum.