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"Oyuncularım da düşünsün" diyen Okan Buruk'tan maç sonuna damga vuran sözler

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fatih Karagümrük'e elendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Rakiplerinin daha kaliteli işler yaptığını belirten Buruk, "Rakibimiz bir kere çok iyi oynadı. Hakkını vermek gerekiyor. Bizden daha kaliteli işler yaptılar. Onu net şekilde söylemeliyim. 2-0 bizim için maçın sonu oldu. Sonrasında net tepki veremedik. Rakibi tebrik ediyoruz. Oyuncularım da düşünsün, birçok oyuncu oynattık, şans verdik" dedi.

Süper Lig devi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilerek Türkiye Kupası'ndan elendikleri maçın ardından çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"RAKİBİN HAKKINI VERMEK GEREKİYOR"

Rakibini tebrik eden Buruk, "Üzücü. Hem Avrupa'da hem kupada devam etmek istiyorduk. Zorlu bir fikstür, üst üste maç sayısı fazla... Bugün özelinde bakınca daha fresh oyuncular tercih etmeye çalıştık, 4-5 tane fresh oyuncu vardı. 3 gün sonra çok önemli bir derbiye de gideceğiz. Çok erken gol yedik. Rakibimiz bir kere çok iyi oynadı. Hakkını vermek gerekiyor. Bizden daha kaliteli işler yaptılar. Onu net şekilde söylemeliyim" dedi.

"OYUNCULARIM DA DÜŞÜNSÜN"

Oyuncularına ve derbiye değinen başarılı antrenör, "Biz Galatasaray takımıyız, bizim oyuncu ve kalitemize göre rakip daha kaliteli işler yaptı. Baskıdan hızlı ve net çıktılar. İkinci yarı daha çok rakip sahadaydık. Pozisyonlar vardı, 1-1'i yakalayabilirdik. Hamleler yaptık. Bir türlü 1-1'i bulamadık. 2-0 bizim için maçın sonu oldu. Sonrasında net tepki veremedik. Rakibi tebrik ediyoruz. Oyuncularım da düşünsün, birçok oyuncu oynattık, şans verdik. Beşiktaş maçı da böyle olacak. Mücadele edeceğiz, kalitemizi daha net ortaya koymalıyız. Derbi çok önemli. Ligde lideriz. Uzun süredir kazanıyoruz, ikinci yarının bütün maçlarını kazandık, ligde istikrarı devam ettirmeliyiz. Daha iyisini yapabilecek gücümüz, kalitemiz var. Oyuncularımdan beklentim daha iyisini yapabilmeleri. Her oyuncuma şans geliyor, daha iyi değerlendirmeleri gerekiyor. Kupayı kazanmak istiyorduk, kaybettiğimiz için üzgünüz. Hedefimiz ligi kazanmak" ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Aslan Aslan - Spor

Fatih Karagümrük Galatasaray Okan Buruk Spor Haberler

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