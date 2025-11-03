Oynanan derbilerin ardından şampiyonluk oranlarında büyük değişim
Trendyol Süper Lig'de 11. haftada oynanan iki derbinin ardından şampiyonluk oranları güncellendi. Galatasaray'ın oranında artış olduğu görülürken, Fenerbahçe'nin oranı ise düştü. Beşiktaş'ın şampiyonluk oranı ise 35'te 80'e çıktı.
- Galatasaray'ın şampiyonluk oranı 1.20'den 1.28'e yükseldi.
- Fenerbahçe'nin şampiyonluk oranı 3.45'ten 3.05'e düştü.
- Beşiktaş'ın şampiyonluk oranı 35'ten 80'e yükseldi.
Süper Lig'in 11. haftasında 1 Kasım Cumartesi günü Galatasaray ile Trabzonspor golsüz berabere kalmıştı. Pazar günü oynanan derbide ise Fenerbahçe, geriye düşmesine rağmen Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti. Ligde oynanan iki derbinin ardından şampiyonluk oranlarında da değişime gidilirken, büyük farklılıkların oluştuğu görüldü.
GALATASARAY'IN ORANI 1.28'E YÜKSELDİ
Trabzonspor ile yenişemeyen lider Galatasaray'ın şampiyonluk oranı, alınan 1 puanın ardından 1.20'den 1.28'e yükseldi.
FENERBAHÇE'NİN ORANI DÜŞTÜ
Derbide Beşiktaş'ı 3-2 yenen Fenerbahçe'nin oranında ise düşüş yaşandı. Sarı-lacivertli takımın oranı 3.45'ten 3.05'e geriledi.
BEŞİKTAŞ'IN ORANI FIRLADI
Galatasaray beraberliği sonrası Trabzonspor'un oranı 8.40'tan 8.50'ye çıkarken, Fenerbahçe'ye derbide mağlup olan Beşiktaş'ın oranı ise 35'ten 80'e çılgın bir yükseliş gerçekleştirdi.