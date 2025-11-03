Oynanan derbilerin ardından şampiyonluk oranlarında büyük değişim

Süper Lig'in 11. haftasında 1 Kasım Cumartesi günü Galatasaray ile Trabzonspor golsüz berabere kalmıştı. Pazar günü oynanan derbide ise Fenerbahçe, geriye düşmesine rağmen Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti. Ligde oynanan iki derbinin ardından şampiyonluk oranlarında da değişime gidilirken, büyük farklılıkların oluştuğu görüldü.

GALATASARAY'IN ORANI 1.28'E YÜKSELDİ

Trabzonspor ile yenişemeyen lider Galatasaray'ın şampiyonluk oranı, alınan 1 puanın ardından 1.20'den 1.28'e yükseldi.

FENERBAHÇE'NİN ORANI DÜŞTÜ

Derbide Beşiktaş'ı 3-2 yenen Fenerbahçe'nin oranında ise düşüş yaşandı. Sarı-lacivertli takımın oranı 3.45'ten 3.05'e geriledi.

BEŞİKTAŞ'IN ORANI FIRLADI

Galatasaray beraberliği sonrası Trabzonspor'un oranı 8.40'tan 8.50'ye çıkarken, Fenerbahçe'ye derbide mağlup olan Beşiktaş'ın oranı ise 35'ten 80'e çılgın bir yükseliş gerçekleştirdi.