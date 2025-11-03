Haberler

Oynanan derbilerin ardından şampiyonluk oranlarında büyük değişim

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Oynanan derbilerin ardından şampiyonluk oranlarında büyük değişim
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'de 11. haftada oynanan iki derbinin ardından şampiyonluk oranları güncellendi. Galatasaray'ın oranında artış olduğu görülürken, Fenerbahçe'nin oranı ise düştü. Beşiktaş'ın şampiyonluk oranı ise 35'te 80'e çıktı.

  • Galatasaray'ın şampiyonluk oranı 1.20'den 1.28'e yükseldi.
  • Fenerbahçe'nin şampiyonluk oranı 3.45'ten 3.05'e düştü.
  • Beşiktaş'ın şampiyonluk oranı 35'ten 80'e yükseldi.

Süper Lig'in 11. haftasında 1 Kasım Cumartesi günü Galatasaray ile Trabzonspor golsüz berabere kalmıştı. Pazar günü oynanan derbide ise Fenerbahçe, geriye düşmesine rağmen Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti. Ligde oynanan iki derbinin ardından şampiyonluk oranlarında da değişime gidilirken, büyük farklılıkların oluştuğu görüldü.

GALATASARAY'IN ORANI 1.28'E YÜKSELDİ

Trabzonspor ile yenişemeyen lider Galatasaray'ın şampiyonluk oranı, alınan 1 puanın ardından 1.20'den 1.28'e yükseldi.

FENERBAHÇE'NİN ORANI DÜŞTÜ

Derbide Beşiktaş'ı 3-2 yenen Fenerbahçe'nin oranında ise düşüş yaşandı. Sarı-lacivertli takımın oranı 3.45'ten 3.05'e geriledi.

BEŞİKTAŞ'IN ORANI FIRLADI

Galatasaray beraberliği sonrası Trabzonspor'un oranı 8.40'tan 8.50'ye çıkarken, Fenerbahçe'ye derbide mağlup olan Beşiktaş'ın oranı ise 35'ten 80'e çılgın bir yükseliş gerçekleştirdi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Bahçeli onay verdi, MHP Meclis'e sundu! O suçlarda cezalar artıyor

O suçları işleyenler yandı! Bahçeli'nin talimatıyla Meclis'e geldi
Davutoğlu'na açıkça sorduk: Erdoğan sizi yanında ister mi?

Davutoğlu'na açıkça sorduk: Erdoğan sizi yanında ister mi?
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıkezban karaca:

Oran işini tam olarak yanlış anlayıp yorumlamışsınız. Oran yükseldikçe şampiyonluk şansı azalıyor. Yüzde 80 şampiyonluk ihtimalinin azaldığını gösteriyor.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Memura şimdiden zam göründü! İşte öğretmen, doktor, hemşire ve polisin yeni maaşı

Şimdiden zam göründü! İşte öğretmen, doktor ve polisin yeni maaşı
Nihal Menzil mütevazı apartman dairesinde huzurlu bir yaşam sürüyor

Usta oyuncu mütevazı apartman dairesinde torunuyla yaşıyor
4.9'luk deprem sonrası profesörden uyarı: Burası bataklık, acil taşınmalı

4.9 sonrası profesörden uyarı: Burası bataklık, acil taşınmalı
O ilimiz resmen şaha kalkacak! Fiyatını duyanlar 'yok artık' diyor

O ilimiz resmen şaha kalkacak! Fiyatını duyanlar "yok artık" diyor
Memura şimdiden zam göründü! İşte öğretmen, doktor, hemşire ve polisin yeni maaşı

Şimdiden zam göründü! İşte öğretmen, doktor ve polisin yeni maaşı
Emniyet müdürü affetmedi! Ekip otosuna anında ceza kestirdi

Emniyet müdürü affetmedi! Ekip otosuna anında ceza kestirdi
Sudan'ı kan gölüne çeviren Ebu Lulu: 2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim

"2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim"
40 kişinin ölümünden sorumlu tutulan firari sanık: İngiltere'de yerleşik düzenim var, Türkiye'ye gelemem

40 kişinin ölümüyle suçlanan sanık: Düzenim var, Türkiye'ye gelemem
100 yıl içinde kaybolacak şehirler! Türkiye'de iki il risk altında

100 yıl içinde kaybolacak şehirler! Türkiye'de iki il risk altında
Zam yağmuru beklenirken Bakan Şimşek'ten sürpriz 'indirim' mesajı

Zam haberleri art arda gelirken Bakan Şimşek'ten sürpriz mesaj
Okan Buruk'un kovar gibi gönderdiği futbolcu yeni takımında kral oldu

Kovar gibi gönderdiği futbolcu yeni takımında kral oldu
Victor Osimhen'den bomba açıklamalar: İlk kez Galatasaray'da gördüm

Osimhen'den bomba açıklama: İlk kez Galatasaray'da gördüm
Erkekler, kadınlardan iki kat fazla egzersiz yapmak zorunda

Erkekler bunu, kadınlardan iki kat fazla yapmak zorunda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.