Oynamasına gerek kalmadı! Mesut Özil'in ismi kazandırmaya yetti - Haberler

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Oynamasına gerek kalmadı! Mesut Özil'in ismi kazandırmaya yetti

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Yaklaşık 3 haftadır kadro dışı olan kaptan Mesut Özil, oynamadan kulübün kasasına katkı sağladı. Fenerbahçe-Galatasaray maçından önce en çok Mesut Özil forması satıldı.

Kadıköy'de Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, maç günü gelirleriyle de adeta bayram yaptı. Sarı-Lacivertliler derbi günü 16 milyon liradan fazla bir gelir elde etti.

Oynamasına gerek kalmadı! Mesut Özil'in ismi kazandırmaya yetti

TARAFTAR HÜCUM ETTİ

Sarı-Lacivertli taraftarlar maç öncesi adeta Fenerium'lara hücum etti. Sezonun gelir rekoru kırıldı. Maç biletleri satışa çıktığı gibi tükendi.

MESUT FORMASI SATILDI

Derbi öncesi forması en çok satılan futbolcu ise Mesut Özil oldu. Fanatik'teki habere göre; taraftarlar mağazalardan en çok Mesut Özil'in formasını aldı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Galatasaray, Mesut Özil, Fenerbahçe, Spor, Haberler

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