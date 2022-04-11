Oynamasına gerek kalmadı! Mesut Özil'in ismi kazandırmaya yetti

Kadıköy'de Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, maç günü gelirleriyle de adeta bayram yaptı. Sarı-Lacivertliler derbi günü 16 milyon liradan fazla bir gelir elde etti.

TARAFTAR HÜCUM ETTİ

Sarı-Lacivertli taraftarlar maç öncesi adeta Fenerium'lara hücum etti. Sezonun gelir rekoru kırıldı. Maç biletleri satışa çıktığı gibi tükendi.

MESUT FORMASI SATILDI

Derbi öncesi forması en çok satılan futbolcu ise Mesut Özil oldu. Fanatik'teki habere göre; taraftarlar mağazalardan en çok Mesut Özil'in formasını aldı.