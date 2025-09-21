Haberler

Oy kullanmaya giden Ali Koç'un zor anları: Aman, aman..

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Oy kullanmaya giden Ali Koç'un zor anları: Aman, aman..
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Oy kullanmaya giden Ali Koç'un zor anları: Aman, aman..
Haber Videosu

Fenerbahçe'de Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'un ikinci gününde oy verme işlemleri sürüyor. Başkan ve aday Ali Koç, oyunu kullanmaya giderken yoğun kalabalığın arasında kaldı. Taraftarların ilgisi izdihama dönüşürken, bir vatandaşın Koç'un üzerine düşmekten son anda kurtulduğu görüldü.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı ikinci gününde oy kullanma işlemleriyle devam ediyor.

ALİ KOÇ'A BÜYÜK İLGİ

Başkanlık için yeniden aday olan Ali Koç, oyunu kullanmak üzere sandık alanına giderken büyük bir kalabalığın arasında kaldı. Taraftarların yoğun ilgisi nedeniyle ilerlemekte zorlanan Koç, izdihamın ortasında güçlükle yürüyebildi.

ÜZERİNE DÜŞMEKTEN SON ANDA KURTULDU

Bu sırada bir vatandaşın Ali Koç'un üzerine düşmekten son anda kurtulduğu anlar dikkat çekti. Yaşanan hareketlilik kısa sürede sona ererken, Koç oyunu kullanarak alandan ayrıldı.

Haberler.com / Fatih Kayalı - Spor
İşte Sadettin Saran'ın bilinmeyen adı

İşte Sadettin Saran'ın bilinmeyen adı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'tan Afganistan'a uyarı: Bagram Hava Üssü geri verilmezse kötü şeyler olacak

Ülkeyi açık açık tehdit etti: Üssü geri vermezseniz kötü şeyler olacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.