Oy kullanmaya giden Ali Koç'un zor anları: Aman, aman..

Süper Lig devi Fenerbahçe'de Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı ikinci gününde oy kullanma işlemleriyle devam ediyor.

ALİ KOÇ'A BÜYÜK İLGİ

Başkanlık için yeniden aday olan Ali Koç, oyunu kullanmak üzere sandık alanına giderken büyük bir kalabalığın arasında kaldı. Taraftarların yoğun ilgisi nedeniyle ilerlemekte zorlanan Koç, izdihamın ortasında güçlükle yürüyebildi.

ÜZERİNE DÜŞMEKTEN SON ANDA KURTULDU

Bu sırada bir vatandaşın Ali Koç'un üzerine düşmekten son anda kurtulduğu anlar dikkat çekti. Yaşanan hareketlilik kısa sürede sona ererken, Koç oyunu kullanarak alandan ayrıldı.