Öve öve bitiremedi! Zenit'in hocası, Fenerbahçe'ye hayran kaldı

Zenit Teknik Direktörü Semak, Fenerbahçe ile oynadıkları hazırlık maçından sonra Sarı-Lacivertli kulübe övgüler yağdırdı. Semak, "Burada Şampiyonlar Ligi atmosferi hissediyorsunuz. Fenerbahçe çok güçlü bir takım, liginde şampiyon olabilir. Galatasaray ile fazla puan farkı yok" dedi.

Fenerbahçe ile Zenit, depremzedeler için düzenlenen dostluk maçında Kadıköy'de karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

GENÇLERE ŞANS VERDİ

Jorge Jesus; Jin-Ho Jo, Bora Aydınlık gibi genç isimlere şans verdi. Süre bulamayan futbolcuları da bu karşılaşmada denedi.

ZENİT'İN HOCASI ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ

Zenit Teknik Direktörü Semak, Sarı-Lacivertli kulübe övgüler yağdırdı. Semak, "Burada Şampiyonlar Ligi atmosferi var. Fenerbahçe çok güçlü ve kaliteli bir kadroya sahip. Liginde şampiyon olabilirler. Galatasaray ile fazla fark yok. Avrupa Ligi'ndeki Sevilla maçlarında takım çok iyi gözüküyordu" dedi.