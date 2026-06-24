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Oturarak voleybolda 1. Lig ve Süper Lig terfi müsabakaları Bolu'da devam ediyor

Oturarak voleybolda 1. Lig ve Süper Lig terfi müsabakaları Bolu'da devam ediyor
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Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Oturarak Voleybol 1. Lig ve Süper Lig Terfi Müsabakaları, Bolu'da 12 takımın katılımıyla başladı. Müsabakalar 27 Haziran'da sona erecek.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunca organize edilen "Oturarak Voleybol 1. Lig ve Süper Lig Terfi Müsabakaları" Bolu'da gerçekleştiriliyor.

Karaçayır Spor Salonu'nda dün başlayan müsabakalarda 12 takım mücadele ediyor. Başarılı olan takımlar 1. Lig ve Süper Lig'de mücadele etmeye hak kazanacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, yaptığı açıklamada, mücadele eden tüm sporculara ve antrenörlere başarı dileklerini iletti. Sporun birleştirici gücünün olduğunu vurgulayan Güler, "Müsabakaların centilmence ve heyecan dolu geçmesini temenni ediyoruz." dedi.

Karşılaşmalar 27 Haziran'da tamamlanacak.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz
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