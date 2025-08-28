Otizmli Yüzücü Tuna Tunca, Cebelitarık Boğazı için Hazırlanıyor

İNGİLTERE ile Fransa arasındaki Manş Denizi'ni haziran ayında solo olarak yüzüp tarihe geçen otizmli ultra maraton yüzücüsü Tuna Tunca, Cebelitarık Boğazı geçişi için de gün sayıyor. Manş Denizi'ni 13 saat 26 dakikalık performansıyla yüzen 22 yaşındaki İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Tuna, 1- 9 Eylül tarihleri arasında Cebelitarık Boğazı'nda kulaç atacak. Daha önce İstanbul ve Çanakkale Boğazları'nı yüzen, ayrıca Yunanistan'ın Sakız Adası'ndan Çeşme'ye geçen ilk otizmli birey olan başarılı sporcu, Avrupa ile Afrika kıtalarını ayıran İspanya ve Fas arasındaki 14 kilometrelik Cebelitarık Boğazı'nı yüzerek geçmeye hazırlanıyor. Tuna, bu parkuru tamamlaması halinde dünyada bu başarıya ulaşan ilk otizmli yüzücü unvanını alacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Berkhan Alptekin, spora ve sporculara desteklerinin süreceğini belirterek, "Tuna Tunca gibi başarılı sporcularımızla gurur duyuyoruz. Onlar hem İzmir'i hem Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ediyor" dedi. Tunca'yı antrenmanlarda ve deniz geçişlerinde yalnız bırakmayan annesi Gül Nur Tunca ise oğlunun sadece bir sporcu değil, aynı zamanda farkındalık elçisi olduğunu vurgulayarak, "Manş Denizi geçişiyle tüm dünyaya mesaj verdi. Cebelitarık ile de azmin, kararlılığın ve çalışmanın sembolü olacak ifadelerini kullandı. Antrenör Mert Onaran da sporcunun günde 20 kilometreyi bulan antrenmanlarla Cebelitarık geçişine hazırlandığını belirterek, "Manş geçişinde olağanüstü bir performans sergiledi. Şimdi de yeni hedefi için fiziksel ve zihinsel olarak hazır" dedi.