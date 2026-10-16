Otizmli Ahsen Tuana Kurt, atletizmde 5 Türkiye şampiyonluğu ve 2 rekor kırdı

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Osmaniye'de atletizme başlayan 15 yaşındaki otizmli Ahsen Tuana Kurt, uzun atlama, 400 ve 800 metre yarışlarında Türkiye şampiyonluklarının yanı sıra rekorlar da kırdı.

Küçük yaşlarda otizm teşhisi konulan Ahsen, sosyalleşmesi için annesinin yönlendirmesiyle 3 yıl önce atletizme başladı.

Özel sporcu antrenörü Nuri Can Kastal ile çalışan Ahsen, her geçen gün kendini geliştirdi.

Ahsen, Konya'da 2024'te düzenlenen Özel Sporcular Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda uzun atlamada şampiyon oldu.

Samsun'da 2025'te gerçekleştirilen Özel Sporcular Okul Sporları'nda da 200 ve 400 metrede şampiyon olan Ahsen, Konya'da bu yıl düzenlenen Türkiye Özel Sporcular Atletizm Şampiyonası'nda 400 ve 800 metrede 2 Türkiye rekoru kırarak birincilik kürsüsünde yer aldı.

"Hedefimiz Avrupa'da ülkemizi temsil etmek"

Yalnızdut Özel Eğitim Uygulama Okulu 9. sınıf öğrencisi Ahsen Tuana Kurt, AA muhabirine, annesinin yönlendirmesiyle başladığı atletizmle ilgilenmekten büyük keyif aldığını söyledi.

Spor yaparken kendini daha iyi hissettiğini anlatan Ahsen, katıldığı turnuvalardan da dereceyle döndüğünü belirtti.

Ahsen, 2'si rekor kırarak bugüne kadar 5 Türkiye şampiyonluğu elde ettiğini aktararak, "Hedefim ülkem için yarışmak, milli takıma girmek." dedi.

Anne Tuğba Kurt da spor sayesinde kızının kendine olan güveninin arttığını dile getirdi.

Sosyalleşmesi amacıyla spora yönlendirdiği kızının şampiyonluklar kazanmasından gurur duyduğunu anlatan Kurt, "Hedefimiz Avrupa'da ülkemizi temsil etmek. Spordan sonra kızıma daha da güven geldi, daha da sosyalleşti. O yüzden gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz." diye konuştu.

"Ahsen'i ilk gördüğümde başaracağına inanmıştım"

Antrenör Nuri Can Kastal da Ahsen'in başarılarının altında azmi ve hırsının bulunduğunu ifade etti.

Ahsen ile her gün antrenman yaptıklarını anlatan Kastal, şunları kaydetti:

"Ahsen'i ilk gördüğümde başaracağına inanmıştım. Fiziki yapısı, hırsı ve isteğiyle başarıyı kısa sürede elde etti. 5 defa Türkiye şampiyonu oldu. İki defa da Türkiye rekoru kırdı 400 ve 800 metrede. Şu an milli takıma çağırılmasını bekliyoruz. Hedefimiz tabii ki milli takımla yarışmak, yurt dışında ülkemizi temsil etmek. Ahsen de çok istekli bu konuda başaracağına inanıyoruz."

Kaynak: AA