Osmaniyeli kick boksçulardan, Türkiye Şampiyonası'nda başarı

Eskişehir'de düzenlenen Okul Sporları Küçükler ve Yıldızlar Kick Boks Türkiye Şampiyonası'nda Osmaniye'yi temsil eden sporcular önemli başarılara imza attı.

Eskişehir'de 20-23 Şubat 2025 tarihleri arasında düzenlenen Okul Sporları Küçükler ve Yıldızlar Kick Boks Türkiye Şampiyonası'nda, Osmaniyeli sporcular 3 altın, 2 bronz madalya kazanarak önemli başarı elde etti. Şampiyonada 37 kiloda Yıldız Kızlar Point Fighting kategorisinde Şehit Yasemin Tekin Ortaokulu öğrencisi Ela Asker, 42 kiloda Yıldız Kızlar Point Fighting kategorisinde İrfanlı Ortaokulu öğrencisi Melisa Canlı ve 60 kiloda Yıldız Kızlar Point Fighting kategorisinde Şehit Yasemin Tekin Ortaokulu öğrencisi İrem Sare Karayiğit altın madalya kazandı. Ayrıca şampiyonada 57 kiloda Yıldız Erkek Point Fighting kategorisinde Şehit Mehmet Karacatilki Proje İ.H.O. öğrencisi Mikail Doğdu ve 47 kiloda Küçükler Point Fighting kategorisinde Şehit Bekir Evren İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Elif Ecrin Ekici bronz madalya kazandı. - OSMANİYE