Haberler

Osmaniye Uluslararası Yarı Maratonu koşuldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmaniye'de düzenlenen Uluslararası Yarı Maratonu'nda erkeklerde Ahmet Alkanoğlu, kadınlarda ise Nursena Çeto birincilik elde etti. Yarışa 11'i yabancı toplam 635 sporcu katıldı ve dereceye giren sporculara ödüller verildi.

Osmaniye Uluslararası Yarı Maratonu'nda erkeklerde Ahmet Alkanoğlu, kadınlarda Nursena Çeto birinciliği elde etti.

Osmaniye Belediyesi ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde düzenlenen 21 kilometrelik yarı maratonla organizasyon kapsamındaki 10 kilometrelik yarış ve halk koşusu için belediye binası önünde tören düzenlendi.

Organizasyona farklı ülkelerden 11'i yabancı 635 sporcu katıldı.

Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet'in startını verdiği ve aynı yerde son bulan maratonun erkekler klasmanında Ahmet Alkanoğlu 1 saat 3 dakika 37 saniyelik derecesiyle birinci, Kenyalı Hillary Kipchumba 1 saat 3 dakika 55 saniyelik derecesiyle ikinci, Ersin Tekal da 1 saat 5 dakika 38 saniyeyle üçüncü oldu.

Kadınlarda ise Nursena Çeto 1 saat 16 dakika 25 saniyelik derecesiyle birinci, Sümeyye Erol 1 saat 17 dakika 51 saniyelik derecesiyle ikinci, Berfin Kaya da 1 saat 19 dakika 41 saniyelik derecesiyle üçüncü sırayı aldı.

Erkeklerde Ramazan Baştuğ'ın ilk sırada tamamladığı 10 kilometre yarışını kadınlarda Ruken Tek birinci bitirdi.

Vatandaşların halk koşusunda ter döktüğü etkinliğin ardından yapılan törende dereceye giren sporculara kupa ve para ödülü verildi.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Spor
Meclis'teki bütçe maratonunun son gününe damga vuran an! Uzaktan selamlaştılar

Bütçe maratonunun son gününe damga vuran an! Tokalaşmadılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Osman Gökçek bütçe görüşmelerinde ilk kez açıkladı: Kendimi mahkemeye verdim

Bütçe görüşmelerinde ilk kez açıkladı: Kendimi mahkemeye verdim
Ela Rümeysa Cebeci'nin sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik

Ela Rümeysa Cebeci'nin sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik
Kışın en sert günleri kapıda! Zemheri soğukları başlıyor, 40 gün sürecek

Kışın en sert günleri kapıda! Zemheri başlıyor, 40 gün sürecek
Kan donduran detaylar! Çifte cinayetten sonra çorba içmeye gitmiş

Soğukkanlılığın böylesi! Çifte cinayetten sonra çorba içmeye gitmiş
Osman Gökçek bütçe görüşmelerinde ilk kez açıkladı: Kendimi mahkemeye verdim

Bütçe görüşmelerinde ilk kez açıkladı: Kendimi mahkemeye verdim
Güney Afrika'da eğlence mekanına silahlı saldırı: 9 ölü

Eğlence mekanına gece yarısı silahlı saldırı: 9 ölü
Mezarlıkta boğazları kesilmiş halde bulundular! 2 gencin kimlikleri ortaya çıktı

Mezarlıkta ölü bulunan 2 gencin kimlikleri ortaya çıktı
Murat Övüç tutuklandı

Murat Övüç tutuklandı
Kocaeli'den sonra şimdi de Balıkesir! Boş araziye İHA düştü

Ankara ve Kocaeli'den sonra bir ilimize daha İHA düştü
Forkliftin altında kalan işçi öldü

Çalıştığı fabrikada forkliftin altında kalan işçi öldü
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş'a 2. soruşturma izni! CHP'den jet tepki geldi

Mansur Yavaş'a bir soruşturma izni daha
Cami cemaatine korku dolu anlar yaşatan olay için harekete geçildi

Camide korku dolu anlar yaşanmıştı! Bu görüntülerin bedeli ağır oldu
Polisin 'dur' ihtarına uymadı! Katliam gibi kazada 5 kişi hayatını kaybetti

Katliam gibi kaza! Polisten kaçarken karşı yönden gelen araca çarptı
title