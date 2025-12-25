Osmaniye'de Tenis Turnuvası düzenlendi
Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Yıl Sonu Yaş Grupları Tenis Turnuvası'na 10 kategoride 132 sporcu katıldı. Final müsabakalarının ardından dereceye giren sporculara madalya verildi.
Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce "Yıl Sonu Yaş Grupları Tenis Turnuvası" düzenlendi.
Kurumun tenis kortlarında düzenlenen turnuvaya 10 kategoride 132 sporcu katıldı.
Turnuvanın final müsabakalarının ardından dereceye giren sporculara madalya verildi.
Kaynak: AA / Ümit Kahrıman - Spor