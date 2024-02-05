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Osmaniye'de Voleybol Üniversiteler Arası Bölgesel Lig Müsabakaları Başladı

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Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunca Osmaniye'de düzenlenen Voleybol Üniversiteler Arası Bölgesel Lig müsabakaları başladı. 5 üniversiteden 4 kadın ve 5 erkek voleybol takımının katıldığı organizasyon, OKÜ Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun'un açılış konuşmasıyla başladı. İlk maçta Malatya İnönü Üniversitesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi'ni 3-0 yendi. Turnuva 9 Şubat'ta sona erecek.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunca Osmaniye'de düzenlenen Voleybol Üniversiteler Arası Bölgesel Lig müsabakaları başladı.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin (OKÜ) spor salonunda gerçekleştirilen organizasyona, 5 üniversiteden 4 kadın ve 5 erkek voleybol takımı katıldı.

OKÜ Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, turnuvanın açılış töreninde, müsabakalara ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Turnuvanın erkekler klasmanındaki ilk maçında Malatya İnönü Üniversitesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi'ni 3-0 yendi.

Voleybol Üniversiteler Arası Bölgesel Lig müsabakaları 9 Şubat'ta sona erecek.

Kaynak: AA / Spor

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