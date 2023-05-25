Osmaniye'de Öğrenciler ve Öğretmenler Arasında Futbol Turnuvası Düzenlendi

Osmaniye'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında öğrencilere ve öğretmenlere yönelik futbol turnuvası düzenlendi. Samet Aybaba Spor Lisesi tarafından düzenlenen turnuvaya 20 takım katıldı ve final maçında Sosyal Bilimler Lisesi'ni 3-2 mağlup eden Samet Aybaba Spor Lisesi şampiyonluğu elde etti.

Osmaniye'de depremin olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için öğrencilere ve öğretmenlere yönelik 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde futbol turnuvası düzenlendi.

Samet Aybaba Spor lisesi tarafından düzenlenen turnuvaya 20 takım katıldı, turnuva çekişmeli maçlara sahne oldu. Atatürk'ün "Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim."sözünün sloganlaştırıldığı ve fair play'in ön plana çıkarıldığı turnuvaya katılan öğretmenler ve öğrenciler spor yapmanın yanı sıra doyasıya eğlendi.

Bir hafta süren müsabakalar sonucunda, Sosyal Bilimler Lisesi- Samet Aybaba Spor Lisesi final maçında karşı karşıya geldi. Müsabaka öncesi yapılan seremoni şampiyonlar ligi finalini aratmayan anlara sahne oldu. Maçı Samet Aybaba Spor Lisesi 3-2 kazanarak şampiyonluğu elde etti. Sosyal Bilimler Lisesi turnuvayı ikinci olarak tamamlarken, Hasan Aybaba Lisesi üçüncü oldu. Dereceye giren takımların ödüllerini, İl Milli Eğitim Müdür yardımcısı Erbay Tan, tarafından verildi. - OSMANİYE