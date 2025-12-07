Haberler

Osmaniye'deki uluslararası yarı maratona "21 Aralık en uzun gece" ayarı

Osmaniye'deki uluslararası yarı maratona '21 Aralık en uzun gece' ayarı
Güncelleme:
Osmaniye Belediyesi, 21 Aralık'ta 500'den fazla sporcunun katılımıyla kentin ilk uluslararası yarı maratonunu düzenleyecek. Belediye Başkanı İbrahim Çenet, etkinliğin şehrin spor dostu kimliğini güçlendireceğini belirtti.

Osmaniye Belediyesince düzenlenecek kentin ilk uluslararası yarı maratonu, 21 Aralık'ta 500'den fazla sporcunun katılımıyla koşulacak.

Osmaniye Belediyesinin açıklamasına göre, Osmaniye Belediyesi konferans salonunda düzenlenen " Osmaniye Belediyesi Yarı Maratonu" tanıtım toplantısında konuşan Belediye Başkanı İbrahim Çenet, Osmaniye'nin sporcu dostu bir kent olduğunu söyledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen başkan Çenet, en uzun gecenin yaşanacağı 21 Aralık tarihini özellikle seçtiklerini belirterek "Önümüzde bir 21 Aralık var. En uzun gecenin yaşandığı bir tarih. Bizde o en uzun gecenin sabahını koşarak geçirelim istedik. Çokta güzel bir talep var. Önümüzde iki hafta olmasına rağmen biz 400 başvuruyu bulduk. Bu iki haftada da hızlanarak artacağını düşünüyoruz. 500'den fazla sporcumuzu Osmaniye'de konuk edeceğimizi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ da Osmaniye'de ilk kez 21 kilometrelik yarı maraton, 10 ve 3 kilometrelik yarışların yapılacağını kaydederek tüm katılımcılara başarılar diledi.

Açıklamada, 21 kilometrelik yarı maraton ile 10 kilometrelik koşuda dereceye girenlere para ödülü verileceği belirtildi.

