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Osmaniye'de Hentbol Kadınlar 2. Lig play-off müsabakaları tamamlandı

Osmaniye'de Hentbol Kadınlar 2. Lig play-off müsabakaları tamamlandı
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Osmaniye'de düzenlenen Hentbol Kadınlar 2. Lig play-off müsabakaları sona erdi.

Osmaniye'de düzenlenen Hentbol Kadınlar 2. Lig play-off müsabakaları sona erdi.

Türkiye Hentbol Federasyonunca, Tosyalı Spor Kompleksi'nde organize edilen müsabakalara 8 takım katıldı.

Müsabakalar sonucunda A grubunda Osmaniye Arena Spor Kulübü birinci, Adana Şehit Ahmet Mehmet Oruç Spor Lisesi ikinci oldu.

B grubunu ise Rize Ardeşen Belediyesi Spor Kulübü birinci, Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü ikinci sırada tamamladı.

Gruplarda ilk 2 sırayı alan takımlar, Çanakkale'de yapılacak final maçlarında mücadele edecek.

Kaynak: AA / Ümit Kahrıman - Spor
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