Osmaniye'de Gençler İl Birinciliği Müsabakaları Yapıldı

Osmaniye'de bilek güreşi ve hokey branşlarında Okul Sporları Gençler İl Birinciliği müsabakaları gerçekleştirildi.

Çok Amaçlı Spor Salonu'nda 8 kategoride yapılan bilek güreşi turnuvasında, kızlarda 140, erkeklerde 100 sporcu il birincisi olabilmek için mücadele etti.

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalya verildi.

Hokey maçları sonunda da ilk sıralarda yer alan okul takımları, madalya kazandı.