Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi, AK Parti'de değişim kulisleri hareketlendi

Erdoğan sinyali verdi, AK Parti kulisleri iyiden iyiye hareketlendi
Hurda yasası çıkacak diye kapış kapış satıldı, evdeki hesap çarşıya uymadı

Yasa çıkacak diye kapış kapış satıldı, açıklama hayalleri suya düşürdü
Meteoroloji yeni haritayı paylaştı, İstanbul'a lapa lapa kar geliyor

Meteoroloji yeni haritayı paylaştı! Bu kez gerçekten kuvvetli geliyor
Trafikte makas atan magandalara yeni yaptırımlar yolda

Trafikte bunu yapanlar şimdi yandı! Yeni yaptırımlar geliyor

Osmaniye'de Gençler İl Birinciliği Müsabakaları Yapıldı

Osmaniye'de Gençler İl Birinciliği Müsabakaları Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'de bilek güreşi ve hokey branşlarında gerçekleştirilen Okul Sporları Gençler İl Birinciliği müsabakalarında 240 sporcu mücadele etti. Dereceye girenlere madalyalar verildi.

Osmaniye'de bilek güreşi ve hokey branşlarında Okul Sporları Gençler İl Birinciliği müsabakaları gerçekleştirildi.

Çok Amaçlı Spor Salonu'nda 8 kategoride yapılan bilek güreşi turnuvasında, kızlarda 140, erkeklerde 100 sporcu il birincisi olabilmek için mücadele etti.

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalya verildi.

Hokey maçları sonunda da ilk sıralarda yer alan okul takımları, madalya kazandı.

Kaynak: AA / Ümit Kahrıman - Spor
img

Türkiye'de satış yapan cips devine rekor ceza
img

Mahallelinin "Yoğun koku geliyor" dediği eve giren ekipler şaştı kaldı
img

TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk dava
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayyum protestolarında skandal anlar! İsrail lehine slogan attı

Kayyumu protesto etmek için sokağa inenlerden skandal slogan
Trump Napolyon'un sözünü paylaştı, ortalık fena karıştı

Trump Napolyon'un sözünü paylaştı, ülke resmen ikiye bölündü
Tayfun Demirören tutuklandı, holdingden açıklama geldi

Tayfun Demirören tutuklandı, holdingden açıklama geldi
Gelen hesabı gören müşteri, adisyonu yırtıp mekanı terk etti

Gelen hesabı gören müşteri, adisyonu yırtıp mekanı terk etti
Bir ilçeyi dolandırıp gece yarısı kaçtı

Bir ilçeyi dolandırıp gece yarısı kaçtı! Zarar çok büyük
TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk dava

TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk dava

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.