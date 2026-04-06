Osmaniye'de Okul Sporları Gençler Kız ve Erkek Hokey Grup Müsabakaları başladı
Osmaniye'de düzenlenen Okul Sporları Gençler Kız ve Erkek Hokey Grup Müsabakaları'na 12 ilden 27 takım ve 450 sporcu katılıyor. Turnuva, 9 Nisan'a kadar sürecek ve grup birincisi olan takım Türkiye şampiyonasına katılacak.
Hokey İl Temsilcisi Ahmet Kaan Gizlice, gazetecilere, farklı illerden sporcuları kentte ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.
Kaynak: AA / Ümit Kahrıman