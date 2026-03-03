Haberler

Osmaniye'de Genç Kızlar Kriket İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı

Güncelleme:
Osmaniye'de Okul Sporları Genç Kızlar Kriket İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.



Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün sentetik sahasında düzenlenen organizasyona 4 okul takımından 54 sporcu katıldı.

Müsabakalar sonunda TOBB Fen Lisesi birinci, Tosçelik Sosyal Bilimler Lisesi ikinci, Samet Aybaba Spor Lisesi üçüncü, Merkez Anadolu Lisesi ise dördüncü oldu.

Dereceye giren takımlara kupa, sporculara ise madalya verildi.

