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Osmaniye'de Amatör Spor Haftası etkinliğinde kano heyecanı

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Osmaniye'de Amatör Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde, vatandaşlar ve sporcular Ceyhan Nehri'nde kano kullanarak eğlenceli zaman geçirdi. Etkinliğe katılan Vali Erdinç Yılmaz, doğal güzelliklerin ve kuş cennetinin tanıtımına katkı sağladıklarını belirtti.

Osmaniye'de Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen etkinlikte, vatandaşlar ve sporcular Ceyhan Nehri'nde kano kullandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce merkeze bağlı Gökçedam köyünde düzenlenen etkinlik, kano sporcularının 8 kilometrelik nehir parkurunu geçmesiyle başladı.

Daha sonra vatandaşlar, eğitmenler eşliğinde Ceyhan Nehri'nde kano kullanarak eğlenceli zaman geçirdi.

Etkinliğe katılan Vali Erdinç Yılmaz da nehirde sporcularla kano kullandı.

Organizasyon sonunda gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Yılmaz, Amatör Spor Haftası kapsamında düzenlenen etkinliğe katılmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Bölgenin bir doğa harikası olduğunu belirten Yılmaz, "Ceyhan Nehri, Osmaniye'mizin yanından geçiyor. Burası ayrıca bir kuş cenneti. Hem buranın doğal güzelliklerini hem kuş cennetimizin tanıtılmasına katkı sağlamak hem de Amatör Spor Haftası kapsamında spora karşı farkındalığın oluşturulması kapsamında çok güzel bir etkinlik olmuş. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Spor

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