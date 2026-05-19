Osmaniye'de 19 Mayıs coşkusu

OSMANİYE 'de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, büyük bir coşkuyla kutlandı.

Osmaniye Atletizm Pistindeki törene, Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Belediye Başkanı İbrahim Çenet, Osmaniye Garnizon Komutanı ve 12. Komando Tugay Komutan Vekili, Piyade Albay Hüseyin Yılmaz ile protokol üyeleri katıldı. Samsun'dan alevlenen ve tüm Anadolu'ya yayılan özgürlük ateşini temsilen düzenlenen 'Sancak Koşusu' gerçekleştirildi. Kentin cadde ve sokaklarında dalgalandırılan sancak, Vali Serdengeçti'ye Osmaniyeli Milli Atlet Timur Er tarafından teslim edildi. Serdengeçti, sancağı öperek teslim aldı.

Atletizm Cirit Atma branşında Balkan ve Türkiye şampiyonlukları bulunan, Türkiye rekoru sahibi sporcu Hüseyin Kanat tarafından 'Sporcu Andı' okundu.

Törende şiirlerin okunmasının ardından İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı köpek timi gösterileri ilgiyle izlendi. Devamında, Osmaniye Abdurrahman Keskiner Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü öğrencileri müzik dinletisi sundu. Koro tarafından seslendirilen eserlere, protokol üyeleri ve vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla eşlik etti. Program; jimnastik, judo, olimpik okçuluk, güreş, Geleneksel Türk Okçuluğu ve Samet Aybaba Spor Lisesi öğrencilerinin spor gösterisi ile renklendi.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Küçük eğitimli jandarma köpeği 'Ceviz' ile birlikte gösteri sundu. Kutu içerine saklanan yabancı maddeyi başarıyla tespit eden Ceviz, daha sonra eğitmeniyle birlikte şınav ve bayılma gösterisi ile platformdan geçişleri kalabalık tarafından ligiyle izlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

