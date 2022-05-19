Osmangazili atletlerden büyük başarı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Osmangazili atletlerden büyük başarı

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Osmangazili atletlerden büyük başarı

Osmangazi Belediyespor Atletizm Takımı sporcuları, 'Türkiye'nin En Hızlısı Bursa Seçmeleri'ne damga vurarak 2 altın,1 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı.

Osmangazi Belediyespor Atletizm Takımı sporcuları, 'Türkiye'nin En Hızlısı Bursa Seçmeleri'ne damga vurarak 2 altın,1 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı.

Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Atıcılar Olimpik Atletizm Stadyumu'nda düzenlenen 'Türkiye'nin En Hızlısı Bursa Seçmeleri'nde kıyasıya mücadeleler yaşandı. Toplam 300 sporcunun ter döktüğü müsabakada rakipleri karşısında üstün performans gösteren Osmangazili atletlerden Merve Karakurt ile Recep Şan birinci olurken, Ayberk Cesur ikincilik, Mert Meriç, Zeynep İleri, Ali Kaan Esentürk ve Melih Day üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Büyük mutluluk yaşayan genç yıldızlar, gelecek müsabakalarda iddialarını koruyacaklarını vurguladı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Osmangazi, Atletizm, Türkiye, Bursa, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title