Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Osmanelispor, Karamürselspor'u 4-1 yenerek PGL'de puanını 9'a çıkardı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Osmanelispor, Karamürselspor'u 4-1 yenerek PGL'de puanını 9'a çıkardı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Profesyonelliğe Geçiş Ligi 6. Grup 5. hafta maçında Osmanelispor, evinde Karamürselspor'u 4-1 yendi. Faruk Erdoğan'ın üç gol attığı maçta puanını 9'a çıkaran Osmanelispor, 12 takımlı grupta 3. sıraya yükseldi.

Bilecik'i bu yıl Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde (PGL) temsil eden Osmanelispor, dün kendi evinde konuk ettiği Karamürselspor'u rahat yendi.

PGL 6. Grup 5. hafta müsabakasında dün Osmaneli İlçe Stadı'nda Osmanelispor, Kocaeli temsilcisi Karamürselspor'u konuk etti. Maça Balaban Meydan taraftar grubunun baskısını da alarak iyi başlayan Osmanelispor müsabakanın 14'üncü dakikasında Faruk Erdoğan'ın golüyle 1-0 öne geçti. Bu golden sonra karşılıklı bulunan ataklar sonuçsuz kalınca ilk yarı bu skorla sonuçlandı. Maçın ikinci yarısına daha istek ve arzulu başlayan ev sahibi Osmanelispor maçın 68'inci dakikasında Ruhi Yıldız'ın golüyle durumu 2-0'a getirdi. Maçın 80'inci dakikasında takımın golcüsü Faruk Erdoğan takımın 3'üncü golünü kaydetti. Nadir gelişen Karamürselspor ataklarından birinde maçın 90'ıncı dakikasında bir pozisyonda maçın orta hakemi Mırweıs Ayıngan penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Berk Kulalu topu filelere gönderirken, durumu 3-1'e getirdi. Maçın 90+2'inci dakikasında Faruk Erdoğan kendisinin 3'üncü takımın 4'üncü golünü kaydetti. Bu golden aynı zamanda maçın skoru olurken, Osmanelispor puanını 9'a çıkardı. 12 takımlı grupta 5 maçta 3 berberlik 2 galibiyet alan Osmanelispor 3'üncü sıraya yükseldi.

Osmanelispor ligin 6'ncı haftasında ligde 5'te 5 yapan Darıca 1934 Gençlerbirliği Spor'a konuk olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mansur Yavaş'ın kurultaya katılmamasının perde arkası ortaya çıktı13

Mansur Yavaş'ın kurultay kararı çok konuşuldu! Nedeni ortaya çıktı
Fransa-Türkiye maçı için televizyon başına geçen taraftarlar deliye döndü

Dün gece maç için televizyon başına geçen taraftarlar deliye döndü
TÜİK açıkladı: Ekimde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 26,8 azaldı

8 yıl sonra bir ilk yaşandı! Tam yüzde 26,8 azaldı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

A Milli Futbol Takımımız, Fransa'ya 2 golle kaybetti37

Millilerimiz Uluslar Ligi'nde ''0'' çekti
Bukele'ye meydan okudu, sonra korkuya kapılıp yalvardı

Önce devlet başkanına meydan okudu! Sonra yalvarmak zorunda kaldı
Cübbeli Ahmet, yıllar sonra anlattı! Olay yaratan jet ski fotoğrafının perde arkası ortaya çıktı29

Olay yaratan fotoğrafın perde arkasını yıllar sonra anlattı
Meteoroloji ve AKOM peş peşe uyardı! Sağanak, kar ve fırtına kapıda

Sağanak, kar ve fırtına birden geliyor! İstanbul için tarih verildi
Macron'un genç kadınla samimiyeti tartışma yarattı

Macron'a bak sen! Hem de eşinin yanında
Sarıgül, taciz ettiği öne sürülen genç kızı arayıp ağlamış: Neden böyle olduk34

Sarıgül, kendisini tacizle suçlayan genç kızı arayıp bakın ne demiş

Kayseri'de dudak uçuklatan altın günü! 100 gramlık külçe dağıttılar61

Ne gram ne de çeyrek! Altın gününde çıtayı arşa çıkardılar