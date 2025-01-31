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Osmancık'ta İşitme Engelliler Badminton Türkiye Şampiyonası'nda Başarı

Osmancık'ta İşitme Engelliler Badminton Türkiye Şampiyonası'nda Başarı
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Çorum'un Osmancık ilçesinde düzenlenen İşitme Engelliler Badminton Türkiye Şampiyonası'nda Berat Saadettin Yılmaz, karışık çiftler ve tek erkekler kategorilerinde Türkiye üçüncülüğü elde etti. Genç sporcu, üstün performansıyla dikkat çekerek destekçilerine teşekkür etti.

Çorum'un Osmancık ilçesinde düzenlenen İşitme Engelliler Badminton Türkiye Şampiyonasına katılan Berat Saadettin Yılmaz, gösterdiği başarılı performansla iki farklı kategoride üçüncü geldi.

28-30 Ocak 2025 tarihleri arasında düzenlenen şampiyonada Yılmaz, karışık çiftler ve tek erkekler kategorilerinde Türkiye üçüncülüğü elde etti. Turnuva boyunca sergilediği üstün mücadele ve azmiyle dikkat çeken genç sporcu, elde ettiği derecelerle hem takımını hem de sevenlerini gururlandırdı. Şampiyonada madalya kazanan Yılmaz, kendisini destekleyen antrenörlerine, ailesine ve takım arkadaşlarına teşekkür ederek, gelecekte daha büyük hedeflere ulaşmak için çalışmalarını sürdüreceğini belirtti. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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