Osman Zeki Korkmaz: Sivasspor'un Hedefi Her Zaman Bellidir

Sivasspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, Adana Demirspor'u 5-0 mağlup ettikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, takımının hedeflerinin her zaman net olduğunu vurguladı ve rakiplerine başarılar diledi.

Sivasspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, Adana Demirspor maçının ardından yaptığı açıklamada, " Sivasspor'un hedefi her zaman bellidir" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Sivasspor, sahasında karşılaştığı Adana Demirspor'u 5-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Sivasspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, değerlendirmelerde bulundu. Korkmaz, "Adana Demirspor'da maçı için söyleyeceğim tek şey futbolcu kardeşlerime ve hocaya başarılar diliyorum. Köklü kulüp en kısa sürede toparlanıp geri güzel günlerine döner diye temenni ediyorum. Sivasspor'un hedefi her zaman bellidir. Bu hafta fazla yorum yapmak istemiyorum. Maçtan önce sosyal medyada benim adıma paylaşım yapan haberlere de itibar etmeyiniz" diyerek sözlerini tamamladı. - SİVAS

