Osman Yıldırım'dan Akdeniz Oyunları'nda altın madalya Milli güreşçi Osman Yıldırım, Akdeniz Oyunları'nda grekoromen stil 130 kilo final müsabakasında Mısırlı rakibi Abdellatif Mohamed'i mağlup ederek altın madalya kazandı. Milli güreşçi Osman Yıldırım, Akdeniz Oyunları'nda grekoromen stil 130 kilo final müsabakasında Mısırlı rakibi Abdellatif Mohamed'i mağlup ederek altın madalya kazandı. Oran kentinde gerçekleşen organizasyonda Osman Yıldırım, grup maçlarında önce Yunan Nikolaos Ntounias'ı 9-1, daha sonra ise Mısırlı Abdellatif Mohamed'i 3-1 yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Cezayirli Hichem Kouchit'i 8-0 ile geçen Yıldırım, finalde ise grup müsabakasında mağlup ettiği Mısırlı Abdellatif Mohamed'i bu sefer 5-1 yenerek şampiyon oldu. Demirören Haber Ajansı / Spor Akdeniz Oyunları Osman Yıldırım Spor Haberler

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