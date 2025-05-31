Osman Göçen Ulanbator Open'da Altın Madalya Kazandı

Osman Göçen Ulanbator Open'da Altın Madalya Kazandı
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Milli güreşçi Osman Göçen, Moğolistan'ın Ulanbator şehrinde düzenlenen Ulanbator Open Ranking Serisi'nde 86 kiloda finalde ev sahibi güreşçiyi yenerek altın madalya kazandı. Soner Demirtaş ise 74 kiloda sakatlığı nedeniyle bronz madalya maçını kaybetti.

Milli güreşçi Osman Göçen, Moğolistan'da düzenlenen Ulanbator Open Ranking Serisi'nde altın madalya elde etti.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, organizasyonun üçüncü gününde erkekler serbest stil 86 kiloda mindere çıkan Osman Göçen, finalde ev sahibi ülkeden Byambadorj Bat Erdene'yi 7-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Serbest stil 74 kiloda mücadele eden Soner Demirtaş ise bronz madalya maçını sakatlığı nedeniyle hükmen kaybederek 5. oldu.

Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'da gerçekleştirilen organizasyon yarın sona erecek.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
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