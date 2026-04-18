Milli güreşçi Osman Göçen için "altın" zamanı

Serbest Güreş Milli Takımı'nın en tecrübeli ismi Osman Göçen, kariyerindeki 3 Avrupa üçüncülüğünü, altın madalyayla taçlandırmayı hedefliyor.

2026 Avrupa Güreş Şampiyonası, 20-26 Nisan tarihlerinde Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenecek. Serbest Milli Takımı'nın tecrübeli güreşçilerinden Osman Göçen ile ilk kez büyüklerde Avrupa Şampiyonası heyecanı yaşayacak Fatih Altunbaş, Elmadağ Kamp Eğitim Merkezi'nde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Avrupa şampiyonalarında 2022, 2024 ve 2025 yıllarında bronz madalya kazanan Osman, hazırlıklarda sona yaklaştıklarını, şampiyonaya katılmak için 22 Nisan'da Tiran'a gideceklerini söyledi.

Serbest stil müsabakalarının 24-26 Nisan tarihlerinde yapılacağını hatırlatan milli güreşçi, "Bu sene de hedefimiz, her zaman olduğu gibi altın madalya. Daha önce Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda 3 bronz madalya kazandım. Bunu geliştirmek istiyorum. İnşallah burada altın madalya olur." dedi.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden Osman, "İnşallah Los Angeles 2028 Olimpiyatları'nda Serbest Milli Takımı olarak altın madalya kazanmak istiyoruz. İnşallah takım halinde oradan da madalyalarla döneriz." değerlendirmesini yaptı.

"Genç bir takımımız var"

86 kiloda güreşen Osman Göçen, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ve milli takım teknik direktörlüğüne getirilen Soner Demirtaş'ın aktif spor hayatını noktalamasıyla Serbest Milli Takımı'nda "jenerasyon değişimi" yaşandığına dikkati çekti.

Birden takımın en tecrübeli sporcusu durumuna geldiğini belirten 29 yaşındaki Osman, yeni döneme ilişkin şöyle konuştu:

"Teknik ekibimiz çok iyi. Teknik direktörümüz Soner ağabey ile bundan 3-5 ay önce beraber antrenman yapıyorduk, maçlara gidiyorduk. Taha başkanımızla da olimpiyatlarda oda arkadaşlığı yaptık. Avrupa ve dünya şampiyonalarına beraber gittik, madalyalar kazandık. Başkanımıza da buradan teşekkür ediyoruz, tüm imkanları bize sağlıyor. Takımımızın durumu da iyi. Takımımızın şu an en büyüğü benim, daha önce takımın en küçüğüydüm. İnşallah, 2024'te olduğu gibi takım halinde Avrupa şampiyonu olmak istiyoruz. Çok genç bir takımımız var. En büyükleri olarak ben 29 yaşındayım. İlk kez takıma girenler de var. Onlar da alt kategorilerde gelişimlerini tamamladı. İnşallah onlar da güzel maçlar yapıp, güzel sonuçlar elde eder."

Fatih'in ilk Avrupa Şampiyonası heyecanı

Sırbistan'da geçen ay yapılan 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Fatih Altunbaş, Arnavutluk'ta mücadele edecek milli takımın kadrosunda yer almayı başardı.

Erkekler serbest stil 92 kiloda güreşen Fatih, "İlk büyükler Avrupa şampiyonam. Kariyerim için çok önemli bir noktadayım. Şampiyonada elimden geleni yapacağım. Taha (Akgül) başkanımızın da dediği gibi takım halinde son ana kadar mücadele edeceğiz. Çalışmalarımızın karşılığını almak için orada olacağız." diye konuştu.

İyi bir kamp dönemi geçirdiklerini dile getiren milli güreşçi, "Şampiyonaya en hazır şekilde gideceğiz. Kariyerimde yükselişe geçtim. Bu yükselişi, Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda da devam ettirmek istiyorum. Oraya da madalya almak için gideceğim." ifadelerini kullandı.