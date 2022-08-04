Osman Ertuğrul Çetin, ilk kez Avrupa sahnesinde Fenerbahçe'de genç kaleci Osman Ertuğrul Çetin, ilk kez sarı-lacivertli formayla UEFA Avrupa Ligi elemelerinde sahaya çıkıyor. Fenerbahçe'de genç kaleci Osman Ertuğrul Çetin, ilk kez sarı-lacivertli formayla UEFA Avrupa Ligi elemelerinde sahaya çıkıyor. Sakatlığı bulunan kaleci Altay Bayındır'ın yedek soyunduğu maçta eldiveni giyen 19 yaşındaki kaleci Osman Ertuğrul Çetin, Avrupa Kupası mücadelesinde ilk kez forma giydi. Genç kaleci geçen sezon ligde Antalyaspor maçında son 5 dakika, 2-1 kazanılan Altay maçında ise 90 dakika kaleyi korumuştu. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Spor Osman Ertuğrul Fenerbahçe Altay Spor Haberler

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