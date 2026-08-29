Bakan Bak: 12 Milyon Gence Yüzme Öğrettik

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Yaz boyunca 8 bin 500 öğrencinin tesislerde eğitmen eşliğinde spor yapması, ailelerin sabah çocuklarını yüzme havuzlarına, futbol sahalarına getirmesi gerçekten çok kıymetli. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak binlerce spor tesisi yapmaya devam ediyoruz. Çünkü her şey çocuklarımız ve gençlerimiz için. Yüzme bilmeyen kalmasın projesiyle bu zamana kadar 12 milyon gencimize yüzme öğrettik. Bunların hepsi bu ülkenin gençleri için" dedi.

Fatih Belediyesi Yaz Spor Okulları Kapanış Şenliği, Mimar Sinan Stadı'nda gerçekleştirildi. Programa Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan katıldı. Programda konuşan Osman Aşkın Bak, Türkiye genelinde spor tesisleri kazandırmaya devam ettiklerini belirterek, gençlerin sporla buluşması için yapılan çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Bak, "Yaz boyunca 8 bin 500 öğrencinin tesislerde eğitmen eşliğinde spor yapması, ailelerin sabah çocuklarını yüzme havuzlarına, futbol sahalarına getirmesi gerçekten çok kıymetli. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak binlerce spor tesisi yapmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi, sporu çok sevmesi ve gençlerin spor yapması için tesislerin yapılması talimatı çerçevesinde her tarafa spor tesisleri yapmaya devam ediyoruz. Daha önce mezbelelik olan Yedikule çevresini spor köyüne çevirdik. Oraya başkanımız spor tesisleri yaparak güzel bir ortama çevirdi. Orada köpeklerin saldırılarıyla insan parçalanmıştı. Başkan onu alıp, orayı tertemiz bir tesis haline getirdi. Çünkü her şey çocuklarımız ve gençlerimiz için. Yüzme bilmeyen kalmasın projesiyle bu zamana kadar 12 milyon gencimize yüzme öğrettik. Bunların hepsi bu ülkenin gençleri için. Buradan amatör spor kulübü başkanlarına ve yöneticilerine de teşekkür ediyorum. Bana göre onlar gerçekten birer kahraman Mahallenin çocuklarını alıp, spora yönlendiren kötü alışkanlıklardan uzak tutan, cebindeki parayı çocuklar için harcayan, onlar için araba tutan, sakatlığı olduğu zaman da hastaneye götüren kahraman insanlar, ben de bunların içinden geldim. Yıllarca amatör kulüpte yöneticilik yaptım. Her kademesinde bulundum. Onlara da teşekkür ediyorum. Onlar sizin için fedakarlık yapıyor. Ailesinden, zamanından fedakarlık yaparak sizlere hizmet ediyor" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı