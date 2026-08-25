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Samsunspor, Danimarkalı Oskar Ohlenschlaeger ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

Samsunspor, Danimarkalı Oskar Ohlenschlaeger ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
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Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Norveç'in Fredrikstad takımında forma giyen 22 yaşındaki Danimarkalı sağ kanat oyuncusu Oskar Ohlenschlaeger ile 5 yıllık anlaşma sağladığını duyurdu. Kulüp, yeni transferine 'Atatürklü arma altında başarılarla dolu nice yıllara' mesajıyla hoş geldin dedi.

SÜPER Lig ekiplerinden Samsunspor, Danimarkalı kanat oyuncusu Oskar Ohlenschlaeger ile 5 yıllık anlaşma sağladı.

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Norveç ekiplerinden Fredrikstad'ın formasını giyen 22 yaşındaki Danimarkalı sağ kanat oyuncusu Oskar Ohlenschlaeger ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını sanal medyadan duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Danimarkalı futbolcu Oskar Ohlenschlaeger ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Atatürklü arma altında başarılarla dolu nice yıllara, Oskar" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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