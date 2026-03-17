Osimhen yarışı fena kızıştı! 10 milyon daha veren formayı giydirir

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen için Avrupa devleri harekete geçti. Transfer piyasasında büyük yankı uyandıran gelişmede sarı-kırmızılı kulübün talep ettiği bonservis bedeli de ortaya çıktı.

PREMIER LİG DEVLERİ KARŞI KARŞIYA

Nijerya basınından Punch Sports Extra'nın haberine göre Arsenal ve Manchester United, Osimhen transferi için yarışa girdi. İngiliz kulüplerinin bu transfer için yaklaşık 140 milyon euroyu gözden çıkardığı öne sürüldü.

GALATASARAY 150 MİLYON EURO İSTİYOR

Sezon başında Osimhen'i 75 milyon euroya kadrosuna katan Galatasaray'ın, yıldız golcüyü bırakmaya sıcak bakmadığı belirtildi. Sarı-kırmızılı yönetimin, Nijeryalı forvet için en az 150 milyon euro bonservis talep ettiği ifade edildi.

AVRUPA DEVLERİ TAKİPTE

Osimhen'e olan ilgi yalnızca İngiltere ile sınırlı kalmadı. PSG'nin oyuncuyla ilgilendiği ancak yüksek maaş ve bonservis nedeniyle temkinli yaklaştığı aktarıldı.

İspanya'dan Atletico Madrid'in Osimhen'i öncelikli hedef olarak belirlediği, Barcelona'nın ise yıldız futbolcuyu yakından izlediği ve teknik direktör Hansi Flick'in transferi istediği iddia edildi.

TRANSFERDE KRİTİK FARK: 10 MİLYON EURO

İddialara göre transfer yarışında belirleyici farkın 10 milyon euro olabileceği konuşuluyor. Galatasaray'ın belirlediği yüksek bonservis bedeli, kulüpler arasındaki rekabeti daha da kızıştırdı.