Osimhen ve Icardi'ye büyük sevgi gösterisi! Tribünler adeta çıldırdı
Süper Lig'in ikinci hafta maçında Galatasaray, sahasında Fatih Karagümrük ile karşı geldi. Karşılaşmada Galatasaraylı taraftarlar, Victor Osimhen ve Mauro Icardi'ye büyük sevgi gösterilerinde bulundu.
Trendyol Süper Lig'in İkinci hafta maçında Galatasaray ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya Galatasaray'ın yıldız golcüleri Victor Osimhen ve Mauro Icardi damga vurdu.
OSIMHEN OYUNA GİRERKEN BÜYÜK COŞKU YAŞANDI
Galatasaray'da takıma yeniden katılan Victor Osimhen, Fatih Karagümrük karşısında maçın 61. dakikasında oyuna dahil oldu. Bu dakikalarda tribünlerin hepsi ayağa kalkarak Victor Osimhen'i uzun süre ayakta alkışladı.
ICARDI İÇİN DE BÜYÜK DESTEK
Galatasaray'ın bir diğer yıldızı Mauro Icardi'de taraftarların yoğun sevgi gösterisinde bulunduğu bir diğer isim oldu. Yıldız futbolcu, ısınmaya çıktığı anlarda tribünlerde büyük coşku yaşandı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Mauro Icardi'nın ismine özel tezahüratlarda bulunurken, aynı zamanda Arjantinli golcü ile özdeşleşen "Aşkım olayım" şarkısını da söyledi.