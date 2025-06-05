O tarihe kadar süre verdiler! Osimhen transferinde yeni gelişme

O tarihe kadar süre verdiler! Osimhen transferinde yeni gelişme
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O tarihe kadar süre verdiler! Osimhen transferinde yeni gelişme
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Süper Lig devi Galatasaray'ın bonservisini almak istediği Victor Osimhen'in transferinde Suudi kulübü Al Hilal'den yeni bir atak geldi. Suudi kulübünün, 75 milyon euroluk bonservis bedelini de ödemeye hazır olduğu ifade edildi. Al Hilal'in yıldız oyuncudan 10 Haziran'a kadar kesin bir cevap beklediği belirtildi.

Süper Lig devi Galatasaray'ın bonservisini almak istediği Victor Osimhen'in transferinde Suudi kulübü Al Hilal'den yeni bir atak geldi. Victor Osimhen'e teklifini yapan Al Hilal'in, Nijeryalı futbolcudan kritik bir talepte bulunduğu ileri sürüldü.

10 HAZİRAN'A KADAR SÜRE VERDİLER

Suudi kulübü, 15 Haziran'da başlayacak olan FIFA Kulüpler Dünya Kupası öncesinde Osimhen'in transferini en önemli hedefi olarak belirledi. İngiliz basınından Ben Jacobs'un haberine göre; Al Hilal, Nijeryalı santrafora yıllık 30 milyon euro ve bonuslardan oluşan resmi bir teklif yaptı.

Haberde, Al Hilal'in yıldız oyuncudan 10 Haziran'a kadar kesin bir cevap istediği de vurgulandı. Victor Osimhen'i Kulüpler Dünya Kupası'nda oynatmak isteyen Al Hilal için bu tarih kritik bir önem arz ediyor.

Suudi Arabistan'da 1 Haziran Pazar günü açılan transfer dönemi Kulüpler Dünya Kupası nedeniyle 10 Haziran Salı günü kapanacak. Yani 10 Haziran'dan sonra yapılacak transferler turnuvada forma giyemeyecek. Transfer dönemi, Kulüpler Dünya Kupası'nın bitmesinin ardından 18 Temmuz Cuma günü yeniden açılacak.

Haberler.com / Numan Darğın - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMUHAMMED ENSAR AYDIN:

Gs gaza gelme, evet çok iyi bir oyuncu ama o kadar parayı kimse vermez. Şampiyonlar ligini kazansan o kadar para etmez. En fazla 25 kulübe, 10 futbolcuya ver. Maksimum

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Haber Yorumlarısuskun çocuk null:

sende gidiceksen git kalacaksan kal, böyle beklemek daha zor bizim için :)

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