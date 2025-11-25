Haberler

Osimhen Okan Buruk ile görüştü! İşte Galatasaray-Union SG maçının muhtemel 11'leri

Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray, Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise ile karşılaşıyor. Ev sahibi takım, RAMS Park'ta üst üste dört galibiyet alarak kulüp tarihinde bir ilki başarmak istiyor. Galatasaray, son 33 resmi maçta yenilgi almadı ve güçlü iç saha performansı ile avantajını artırmayı hedefliyor. Nijerya Milli Takımı'ndan sakatlanan Victor Osimhen, Okan Buruk'la görüşerek "Bu maçta oynamak istiyorum" dedi.

  • Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Union Saint-Gilloise ile RAMS Park'ta maç yapacak.
  • Galatasaray, sahasında son 33 resmi maçta yenilmedi.
  • Victor Osimhen, Okan Buruk'a Union SG maçında oynamak istediğini söyledi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'yi ağırlamaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta üst üste dört galibiyet alarak kulüp tarihinde bir ilki başarmanın peşinde. Avrupa'daki güçlü iç saha performansı, bu maç öncesi en büyük kozlardan biri olarak görülüyor.

RAMS PARK'TA 33 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Galatasaray, sahasında çıktığı son 33 resmi maçta yenilgi yüzü görmedi. Okan Buruk'un öğrencileri, hem ligde hem Avrupa'da güçlü bir iç saha kimliği oluştururken, bu karşılaşmayı da kazanarak avantajını artırmak istiyor. Maç, saat 20.45'te başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.

OSIMHEN, OKAN BURUK'TAN FORMA İSTEDİ

Nijerya Milli Takımı'nda geçirdiği sakatlık nedeniyle Gençlerbirliği maçını kaçıran Victor Osimhen, Union SG maçı öncesi Okan Buruk ile özel bir görüşme yaptı. Yıldız futbolcunun, Buruk'a "Bu maçta oynamak istiyorum" diyerek forma talebini ilettiği öğrenildi.

Osimhen son saha antrenmanına katılmadı ancak salonda çalışmalarını sürdürdü. Kritik karşılaşmada oynayıp oynamayacağına teknik ekip ve sağlık heyeti birlikte karar verecek.

RAKİP İLK KEZ ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE

Union Saint-Gilloise, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele ediyor. Grupta sadece 3 puanı bulunan Belçika ekibi, 32 takım arasında 28. sırada yer alıyor. Buna rağmen yüksek tempolu oyunu ve fiziksel gücüyle dikkat çeken bir ekip olarak değerlendiriliyor.

MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, İlkay, Barış, Icardi.

Union SG: Scherpen, Mac Allister, Burgess, Sykes, Khalaili, Zorgane, Rasmussen, Van de Perre, El Hadj, David, Niang.

Barış Polat
Haberler.com / Spor
