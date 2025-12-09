Osimhen, Monaco maçında tarihi rekora koşuyor

Galatasaray'ın bu sezonki en etkili isimlerinden Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde müthiş bir performans sergiliyor. Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı yıldızın sahada olduğu 3 Şampiyonlar Ligi maçının tamamını kazanırken Liverpool, Bodo/Glimt ve Ajax karşısında Osimhen toplam 6 gole imza attı.

Sakatlığı nedeniyle Frankfurt ve US Gilloise maçlarında forma giyemeyen Osimhen'in yokluğunda Galatasaray iki karşılaşmayı da kaybetti. Monaco deplasmanında yeniden sahaya çıkacak olan golcü oyuncuya büyük güven duyuluyor.

REKOR İÇİN 1 GOL YETERLİ

Osimhen, Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarında oynadığı son 8 maçta 12 gol attı. Yıldız futbolcu, bir gol daha atması halinde Avrupa arenasında 12'şer golü bulunan Shabani Nonda ve Milan Baros'u geride bırakarak kulüp tarihinin en golcü isimlerinden biri olacak.

MONACO İLE 7. RANDEVU

Galatasaray ile Monaco, Avrupa'nın 1 numaralı kupasında daha önce 6 kez karşılaştı. Bu maçların 3'ünü Monaco kazanırken Galatasaray 2 kez galip geldi, 1 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Osimhen'in bu tarihi maçta sahne alıp almayacağı büyük merak konusu.

OKAN BURUK CEZA SINIRINDA

Frankfurt ve US Gilloise maçlarında sarı kart gören teknik direktör Okan Buruk, Monaco karşılaşmasında da kart görmesi halinde bir sonraki maç olan Atletico Madrid mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

DURSUN ÖZBEK TAKIMLA FRANSA'YA GİTTİ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bu sezon ilk kez deplasmanda takımın yanında yer aldı. Özbek, kafileyle birlikte Fransa'ya uçtu ve Monaco'da düzenlenen Galatasaray Gecesi'ne katıldı. Yönetim, bu kritik mücadelede takıma moral verdi.