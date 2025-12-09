Haberler

Osimhen, Monaco maçında tarihi rekora koşuyor

Osimhen, Monaco maçında tarihi rekora koşuyor Haber Videosunu İzle
Osimhen, Monaco maçında tarihi rekora koşuyor
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Monaco karşısında gol atması durumunda kulüp tarihindeki golcüler listesinde zirveye çıkacak. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 6 gol atan Osimhen, bir gol daha atması halinde Shabani Nonda ve Milan Baros'u geçerek kulüp tarihinin en golcü ismi olacak.

Galatasaray'ın bu sezonki en etkili isimlerinden Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde müthiş bir performans sergiliyor. Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı yıldızın sahada olduğu 3 Şampiyonlar Ligi maçının tamamını kazanırken Liverpool, Bodo/Glimt ve Ajax karşısında Osimhen toplam 6 gole imza attı.

Sakatlığı nedeniyle Frankfurt ve US Gilloise maçlarında forma giyemeyen Osimhen'in yokluğunda Galatasaray iki karşılaşmayı da kaybetti. Monaco deplasmanında yeniden sahaya çıkacak olan golcü oyuncuya büyük güven duyuluyor.

REKOR İÇİN 1 GOL YETERLİ

Osimhen, Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarında oynadığı son 8 maçta 12 gol attı. Yıldız futbolcu, bir gol daha atması halinde Avrupa arenasında 12'şer golü bulunan Shabani Nonda ve Milan Baros'u geride bırakarak kulüp tarihinin en golcü isimlerinden biri olacak.

MONACO İLE 7. RANDEVU

Galatasaray ile Monaco, Avrupa'nın 1 numaralı kupasında daha önce 6 kez karşılaştı. Bu maçların 3'ünü Monaco kazanırken Galatasaray 2 kez galip geldi, 1 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Osimhen'in bu tarihi maçta sahne alıp almayacağı büyük merak konusu.

OKAN BURUK CEZA SINIRINDA

Frankfurt ve US Gilloise maçlarında sarı kart gören teknik direktör Okan Buruk, Monaco karşılaşmasında da kart görmesi halinde bir sonraki maç olan Atletico Madrid mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

DURSUN ÖZBEK TAKIMLA FRANSA'YA GİTTİ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bu sezon ilk kez deplasmanda takımın yanında yer aldı. Özbek, kafileyle birlikte Fransa'ya uçtu ve Monaco'da düzenlenen Galatasaray Gecesi'ne katıldı. Yönetim, bu kritik mücadelede takıma moral verdi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz 'vatandaşlık maaşı' için tarih verdi

Vatandaşlık maaşı geliyor! Erdoğan'ın yardımcısı Meclis'te tarih verdi
Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti

Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti
Türkiye bu olayı konuşuyor! İşte 3 gün boyunca toprakta gömülü kalan çocuğun ilk sözleri

İşte 3 gün boyunca toprakta gömülü kalan çocuğun ilk sözleri
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıhüseyin akgül:

tüm takımlarımız galibiyet ve puanlarla dönerler inşallah

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaşta olan ülkesinin parası TL ile eşitlenince kutlama yaptı

Savaşta olan ülkesinin parası TL ile eşitlenince kutlama yaptı
Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor

Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yaşam savaşı veriyor
Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal

Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal
Talebi fark edip bir yıl önce başladı, koca bir ilçeyi müdavimi yaptı

Talebi fark edip bir yıl önce başladı, koca bir ilçeyi müdavimi yaptı
Savaşta olan ülkesinin parası TL ile eşitlenince kutlama yaptı

Savaşta olan ülkesinin parası TL ile eşitlenince kutlama yaptı
Otomobil devinden kritik Türkiye adımı! Vatandaşlar isteyecek onlar yapacak

Otomobil devinden bomba Türkiye hamlesi! Halk isteyecek onlar yapacak
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Zeynep Bastık, video yayılınca açıklama yaptı: Kendisi babam değil

Ünlü şarkıcı, video yayılınca açıklama yaptı: Kendisi babam değil
İstanbul'a yeni bir ilçe mi geliyor? Gündem olan iddiaya resmi yanıt

İsmi bile belliydi! İstanbul'a yeni bir ilçe mi geliyor?
Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı neden tutuklandı? İşte bahis oynanan maçlar

2 yıldız futbolcu neden tutuklandı? İşte bahis oynanan maçlar
İstanbul'un yanı başında göz gözü görmüyor! Kar kalınlığı 18 santime ulaştı

İstanbul'un yanı başında göz gözü görmüyor! 18 santime ulaştı
İşte Metehan Balcı'nın savcılık ifadesi

Metehan'ın bir itirafı, Galatasaray'da ortalığı karıştıracak
Adeta eridi: İşte 9 aydır cezaevinde olan Ekrem İmamoğlu'nun son hali

İşte 9 aydır cezaevinde olan İmamoğlu'nun son hali
title