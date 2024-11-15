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Erden Timur'dan dikkat çeken Osimhen sözleri

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Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Erden Timur, Hamburg Galatasaraylılar Derneği'nin açılışında Osimhen hakkında önemli açıklamalar yaptı. Timur, futbolcular tarafından imzalanmış geçen sezon formasını derneğe hediye etti ve bir taraftarın 'Osimhen'in imzası var mı?' sorusuna 'Haziran'da inşallah Osimen'in de imzası olacak' yanıtını verdi.

Süper Lig devi Galatasaray Sportif A.Ş. eski başkan vekili Erden Timur, Almanya'nın Hamburg şehrinde Hamburg Galatasaraylılar Derneği'nin açılışına katıldı. Açıklamalarda bulunan Erden Timur, Osimhen hakkında da konuştu.

Osimhen hakkında konuşan Timur, dikkat çeken ifadeler kullandı. Futbolcular tarafından imzalanmış geçen sezon formasını derneğe hediye eden Timur, etkinlik sırasında bir taraftarla yaşadığı diyaloğu anlattı.

Timur, "Şampiyonluk forması oluyor böyle sırayla oyuncuların imzaladığı. İçeride birisi sordu 'Osimhen'in imzası var mı?' diye, ben de ona 'Haziran'da inşallah Osimen'in de imzası olacak' dedim." diye konuştu

Erden Timur'dan dikkat çeken Osimhen sözleri
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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